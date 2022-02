Sanremo 2022: Lino Guanciale Ospite Stasera sul Palco dell'Ariston

Anticipazioni TV

Stasera al Festival di Sanremo sarà ospite Lino Guanciale, amatissimo attore di televisione, cinema e teatro, che parlerà dei suoi prossimi progetti. Ripercorriamo la sua carriera e la sua vita privata.

Sarà ospite stasera sul Palco dell'Ariston Lino Guanciale, attore che se la batte a pari merito con Raoul Bova per il titolo di “più amato dalle italiane”. Appassionato di teatro, insegnante di recitazione, è diventato popolare presso il grande pubblico grazie alle numerose fiction che ha interpretato in Rai, da La porta Rossa a Il Commissario Ricciardi. Vediamo di ricostruirne brevemente la vita e la carriera.

Lino Guanciale e la carriera: una forza della natura

Lino Guanciale è abruzzese, di Avezzano, dove nasce il 21 maggio 1979 da padre medico e madre insegnante. Dopo il diploma scientifico si iscrive a Lettere e filosofia a Roma, ma non si laurea. Gioca a rugby ad ottimi livelli ma abbandona tutto quando decide di dedicarsi alla sua grande passione, recitare, e si iscrive alla prestigiosa Scuola d'arte drammatica Silvio D'Amico, dove si diploma nel 2003, vincendo anche il Premio Gassmann. A guardare tutto quello che ha fatto Lino Guanciale in 12 anni di carriera, tra teatro, cinema e televisione, c'è da restare a bocca aperta. A teatro – dopo i saggi d'esame e varie letture – esordisce ufficialmente nel 2003 nel ruolo di Paride in Romeo e Giulietta, per la regia di Gigi Proietti, che inaugura il Globe Theatre voluto dall'attore a Villa Borghese. Nello stesso anno viene diretto da Franco Branciaroli (con cui lavorerà più volte) in Caligola. In tutto appare in una cinquantina di produzioni teatrali (tra cui quelle coi ragazzi a cui insegna recitazione) fino all'ultima, del 2021, Itaca... il viaggio, dopo il debutto alla regia l'anno precedente con La mia infinita fine del mondo.

Al cinema debutta nel 2009 col maestro del cinema spagnolo Carlos Saura in Io, Don Giovanni, dove ha il ruolo di Mozart. Interpreta altri 17 film, tra cui ricordiamo La prima linea, Vallanzasca – Gli angeli del male, Il gioiellino, Il volto di un'altra, To Rome with Love, Meraviglioso Boccaccio, I peggiori, Arrivano i prof e, nel 2021, Il più bel giorno della mia vita. E poi c'è la ricchissima attività televisiva, che inizia nel 2010 con Il segreto dell'acqua diretto da Renato de Maria, a cui seguono grandi successi come Una grande famiglia, quattro stagioni di Che Dio ci aiuti, tre de L'allieva, 2 di Non dirlo al mio capo, 2 de La porta rossa (con una terza in arrivo) e la prima stagione de Il Commissario Riccardi. A Sanremo parlerà probabilmente di Noi, la versione italiana di This is Us, in cui lo vedremo prossimamente nel ruolo di Pietro, al fianco di Aurora Ruffino, e di Sopravvissuti, il survival drama su un naufragio. E speriamo che ci dia anche qualche informazione su La porta rossa 3 e sulla seconda serie di Ricciardi. Comunque, Lino Guanciale ci farà compagnia per molto, molto tempo alla Rai.

Lino Guanciale: impegnato anche nella vita

Come se non bastasse la mole di lavoro a cui si è sottoposto, Lino Guanciale è impegnato anche nella vita in iniziative umanitarie: è il testimonial italiano dell'UNHCR, l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, per cui si è recato nel 2017 in missione in Libano e nel 2019 in Etiopia. In tutto questo ha trovato tempo anche per la vita privata: il 18 luglio 2020 si è sposato con la sua compagna, Antonella Liuzzi, che il 14 novembre 2021 gli ha dato il figlio Pietro. Avendo avuto occasione di incontrarlo, possiamo confermare che Lino Guanciale è una persona autentica, alla mano e modesta, il che ce lo fa apprezzare ulteriormente. Quella del festival 2022 è la sua prima ospitata a Sanremo e non sappiamo ancora – ma è probabile – se reciterà qualcosa del suo vasto repertorio.

