Sanremo 2022: Mahmood & Blanco in vetta alla classifica dopo la terza serata

Dopo la terza serata del Festival di Sanremo, nella classifica Elisa cede il passo a Mahmood & Blanco in vetta. Gianni Morandi sale al terzo posto.

Elisa con il favorito brano O forse sei tu al Festival di Sanremo 2022, dopo la terza serata, ha dovuto cedere il passo a un altro pezzo che sin da subito ha catalizzato l'attenzione della rete e della critica, cioè Brividi, cantata da Mahmood & Blanco, con una performance sempre molto curata e ad effetto. Esperti e pubblico durante la 72ª edizione del Festival di Sanremo sono in grado di ribaltare qualsiasi pronostico, quindi come sempre nessuno può dire di avere la vittoria in tasca. E se per Mahmood sarebbe la seconda vittoria da cantante, dopo il trionfo del 2019 con Soldi (ma ha partecipato in via indiretta alle successive due edizioni, cofirmando canzoni di Elodie, Francesca Michielin, Fedez e Noemi), va tenuto sott'occhio anche la salita dello scatenato Gianni Morandi con l'Apri tutte le porte di Jovanotti.

Sanremo 2022: classifica generale provvisoria dopo la terza serata

Qui sotto l'elenco degli artisti secondo le valutazioni della stampa dopo tre serate di festival.

Mahmood & Blanco Elisa Gianni Morandi Irama Sangiovanni Emma Massimo Ranieri Fabrizio Moro La Rappresentante di Lista Dargen D'Amico Michele Bravi Ditonellapiaga e Rettore Aka 7even Achille Lauro feat. Harlem Gospel Choir Noemi Rkomi Matteo Romano Iva Zanicchi Giovanni Truppi Highsnob & Hu Giusy Ferreri Le Vibrazioni Yuman Ana Mena Tananai

A questo link trovate tutti i dettagli, le anticipazioni e le news sul Festival di Sanremo 2022.