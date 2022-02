Sanremo 2022: Maria Chiara Giannetta, da Blanca al Palco dell'Ariston. Tutto sull'Attrice che affianca Amadeus...

Anticipazioni TV

Il Festival di Sanremo accoglie Maria Chiara Giannetta, presentarice per un giorno insieme ad Amadeus. Scopriamo di più su di lei.

Negli ultimi anni il viso di Maria Chiara Giannetta è diventato da familiare a popolare. Ora sta per diventare estremamente conosciuto perché chi passa dal Festival di Sanremo, non passa certo inosservato. Nel caso non ve ne foste accorti, il 72° festival della musica italiana è iniziato da alcuni giorni e stasera venerdì 4 febbraio tutti gli occhi sintonizzati su Rai1 si poseranno su Maria Chiara Giannetta nelle vesti di co-conduttrice insieme ad Amadeus. Qualcuno la riconoscerà per il ruolo di Anna Olivieri in Don Matteo, qualcun altro per il recente successo della miniserie Blanca di cui era protagonista. Per saperne di più sul suo conto, proseguite la lettura per capire da dove provenga e quale percorso artistico abbia fatto questa ragazza di talento.

Maria Chiara Giannetta: chi è e cosa ha fatto l'attrice che presenta per una sera il Festival di Sanremo

Nata a Foggia nel 1992, Maria Chiara Giannetta compirà 30 anni il prossimo 20 maggio. Come spesso accade ai bambini in cerca di attività extrascolastiche, anche la piccola Maria Chiara partecipa ai corsi di recitazione che hanno lo scopo di divertire, intrattenere e sviluppare l'istinto alla socialità per i più timidi. Le prime recite sul palcoscenico risalgono a quando aveva 11 anni, ma appare subito evidente che non si tratti solo di un passatempo. È nel piccolissimo comune di Sant'Agata di Puglia che sboccia l'amore per il teatro. Dai 14 anni in poi segue diversi laboratori teatrali della sua città, per quanto si formuli in lei la convizione di non andare molto lontano a livello professionale con questa passione. Immagina di fare il tour operator in futuro e intanto si iscrive alla Facoltà di Lettere all'Università di Foggia. La recitazione però è qualcosa che sente sempre scorrere nelle sue vene e l'esperienza con il Teatro dei Limoni di Foggia, iniziata nel 2009, è determinante per farle prendere coraggio e andare a Roma.

Quando arriva nella capitale, oltre a sostenersi economicamente facendo la babysitter, tenta di entrare nella prestigioso Centro Sperimentale di Cinematografia, dove sono in centinaia a partecipare al provino e in pochissimi a superarlo per accedere ai corsi triennali. Maria Chiara Giannetta oggi sarebbe probabilmente una criminologa, se il destino non avesse scelto per lei. O meglio, se lei stessa non avesse condizionato il proprio destino per dare anima e corpo i suoi sogni. Nel 2012 inizia il percorso di Studi al CSC che termina con il diploma nel 2015, nonostante il suo primo ingaggio arrivi già durante i primi mesi di corso. Sei pose per la fiction di Don Matteo nell'episodio Vecchi ricordi (stagione 9) rappresentano l'esordio professionale come attrice a cui fanno seguito altri piccoli ruoli nelle serie Baciato dal sole, L'allieva e Un passo dal cielo sempre per Rai1. L'esordio in un film per il cinema arriva con una parte secondaria in La ragazza del mondo di Marco Danieli.

Il primo ruolo che permette a Maria Chiara di costruire una proficua collaborazione con i colleghi attori, oltre a offrirle la possibilità di dare spessore a un personaggio in un arco narrativo più lungo, è quello di Asia che compare in cinque episodi della quarta stagione di Che Dio ci aiuti, più un ritorno in un episodio della quinta. Nel 2018 arrivano due parti secondarie nei film Ricordi di Valerio Mieli, uscito in sala, e Tafanos di Riccardo Paoletti, quest'ultimo prodotto da Sky e girato in inglese. L'attrice intanto non dimentica le sue origini e ritorna spesso e volentieri nella sua Foggia per proseguire la collaborazione con il Teatro dei Limoni. Il 2018 è anche l'anno in cui inizia ad andare in onda su Rai1 il suo ritorno in Don Matteo con un personaggio nuovo grazie al quale conquista l'affetto del pubblico. Interpreta il Capitano Anna Olivieri per ben 35 episodi fino al 2020 (per ora). Insieme ad alcuni attori delle serie, partecipa al videoclip Sembro matto per singolo di Max Pezzali che si ambienta nel mondo di Don Matteo.

Nel 2019 è la volta di altri due film, Bentornato Presidente! diretto a quattro mani da Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi che esce al cinema e Mollami di Matteo Gentiloni, di nuovo per Sky. Il 2021 consegna a Maria Chiara il ruolo della "dormiente" Anna Della Rosa nei sei episodi di Buongiorno, Mamma! per Mediaset e, soprattutto e finalmente, la parte da protagonista nella fiction Blanca il cui successo va ben oltre le aspettative. La miniserie di Rai1, in cui l'attrice interpreta con grande sensibilità una ragazza cieca che fa da consulente alla polizia di Genova, ne rivela il talento definitivamente e le spalanca le porte del Festival di Sanremo 2022 dove diventa co-conduttrice per una serata.

