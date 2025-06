Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni dal 23 al 27 giugno 2025: Lucas viene rapito

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della nuova soap di Rai 1, Ritorno a Las Sabinas. Ecco cosa rivelano le trame delle puntate in onda dal 23 al 27 giugno 2025.

Arriva su Rai 1, al posto de Il Paradiso delle Signore che si prende una pausa in attesa della decima stagione la cui messa in onda è prevista a settembre, la soap Ritorno a Las Sabinas. Scopriamo insieme le Anticipazioni delle puntate in onda dal 23 al 27 giugno 2025, ecco le trame.

Anticipazioni Ritorno a Las Sabinas: le trame in onda su Rai 1 da lunedì 23 giugno 2025 a venerdì 27 giugno 2025

Lunedì 23 giugno 2025

Manuela è frustrata, i suoi sentimenti sono sempre più confusi e così Dani si accorge che prova qualcosa per Alex. Nel frattempo, Paloma confida a Esther di non lavorare più per Paca perché l’ha baciata. Mentre il video di Lucía diventa virale con gravi conseguenze sul suo umore, Gracia sprona la ragazza a parlane con Miguel. Lucas pareggia i conti con Nico mentre la disastrosa situazione economica di Las Sabinas, spinge i Molina a prendere una decisione su Wilson.

Martedì 24 giugno 2025

Miguel accompagna Lucia dalla Guardia Civile per denunciare Nico ma la ragazza è ancora riluttante. Manuela, tuttavia, riesce a convincerla. Poco prima di lasciare casa Molina, Wilson decide di confessare i suoi sentimenti a Paloma.

Mercoledì 25 giugno 2025

Lucas e Lucia si innamorano e Trini li sorprende a baciarsi, riferendo tutto a Gracia. Nel frattempo, Miguel viene a sapere che Paloma non lavora più per Paca che ha accusato di averla baciata. Don Emilio sprona le figlie a costituire una nuova cooperativa agricola, unendo le forza con gli agricoltori nemici di Paca. Proprio lei mostra a Miguel tutti i suoi progetti di estrazione delle terre rare per Manterana. Paloma, invece, incontra una persona che è stata molto importante in passato.

Giovedì 26 giugno 2025

La notizia del progetto minerario, sostenuto dai fratelli Larrea, spinge Manuela a indagare sul presunto coinvolgimento di Paca nella morte di Óscar. Nel frattempo, Paloma decide di ospitare temporaneamente María a Las Sabinas nonostante Gracia si mostra titubante. Tra le due sorelle nasce uno scontro legato ad alcuni avvenimenti del passato. Lucas e Lucia sono veramente innamorati, ma Gracia decide di rivelare al figlio Lucas un difficile segreto.

Venerdì 27 giugno 2025

Gracia decide di mandare Lucas un po’ di giorni dalla nonna a Barcellona per superare la rivelazione che ha fatto al figlio, e Lucia è spaesata da questo allontanamento. Nel frattempo Maria racconta a Don Emilio delle sofferenze che Paloma ha dovuto subire quando era al centro per minori e lui ne è sconvolto. La Guardia Civile interroga di nuovo Jimenez, mentre Lucas viene rapito da uno sconosciuto.

Ritorno a Las Sabinas va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.