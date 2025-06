Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 24 giugno 2025: Miguel non sente ragioni. Lucia deve farlo!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda il 24 giugno 2025 su Rai1 vedremo Miguel spingerà Lucia a denunciare Nico. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap.

Miguel non sentirà ragioni e per difendere sua figlia farà di tutto. Nella puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda il 24 giugno 2025, alle ore 16.00 su Rai1, il Larrea accompagnerà Lucia dalla Guardia Civile e insisterà con lei, riluttante e spaventata, affinché denunci Nico. Manuela prenderà in mano la situazione e riuscirà a convincere la giovane a fare la cosa più giusta per lei. Intanto Lucas continuerà a dimostrare il suo forte interesse per Lucia e Gracia dovrà stare molto attenta. Wilson, prima di lasciare la tenuta confesserà a Paloma i suoi sentimenti. La Molina ne sarà turbata. Vediamo nel dettaglio cosa succederà nell'episodio della Soap.

Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni 24 giugno 2025: Miguel spinge Lucia a denunciare Nico

Gracia ha convinto Lucia a raccontare a suo padre quello che le è successo e la giovane le ha dato retta, nonostante provi ancora una forte vergogna per il video su di lei che è circolato sul web. Miguel ha reagito d’impulso e si è infuriato come non mai. Il Larrea avrà in mente una sola cosa, ovvero denunciare Nico e fargliela pagare. Porterà quindi sua figlia alla Guardia Civile per permetterle di rivelare ogni cosa ma sarà Manuela a convincerla a farlo. Spaventata e turbata, Lucia non riuscirà subito a dire ogni cosa ma sarà la cugina di suo padre a darle il coraggio per affrontare questo terribile momento.

Lucas e Lucia sempre più vicini ma è un pericolo, ecco cosa vedremo nelle puntate di Ritorno a Las Sabinas

Lucia denuncerà Nico e renderà suo padre molto orgoglio. Il Larrea non dimenticherà quanto accaduto e sarà pronto a farla pagare al ragazzo che ha messo alla berlina sua figlia. Ma a vendicarsi di lui anzi a regolare i conti sarà prima di tutto Lucas. Il figlio di Gracia si è affezionato a Lucia e farà passare dei momenti poco piacevoli a Nico, per poi raggiungere la Larrea. Tra i due scoppierà un forte sentimento, sugellato da un bacio proibito. Sì perché scopriremo presto che Gracia nasconde un segreto che riguarda suo figlio.

Ritorno a Las Sabinas: Paloma sconvolta da Wilson

Paloma ha rifiutato Paca e da allora tra le due è guerra aperta, soprattutto dopo che la Molina ha rivelato a Esther quando successo. La figlia di Don Emilio sarà presto protagonista anche di un incontro che la lascerà profondamente turbata e che darà a suo padre delle nuove informazioni su di lei. Ma prima che tutto questo accada, Paloma avrà a che fare con una dichiarazione che non avrebbe mai immaginato di sentire. In procinto di lasciare la tenuta, dopo essere stato licenziato, Wilson le confesserà di essersi innamorato di lei, lasciandola senza parole e incapace, purtroppo, di rispondere a tono a questa rivelazione romantica. Ma perché Paloma sembra rifuggire ogni tipo di approccio sentimentale? Cosa è successo in passato da renderla così tanto restia all’amore?

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali di Ritorno a Las Sabinas dal 23 al 27 giugno 2025.

Ritorno a Las Sabinas va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.