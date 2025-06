Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 26 giugno 2025: Gracia sconvolge Lucas con una verità dura da digerire

Anticipazioni TV

Nella puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda il 26 giugno 2025 su Rai1 vedremo Gracia confessare a Lucas il suo terribile segreto. Per il ragazzo sarà uno shock. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap.

Ritorno a Las Sabinas ci dà un nuovo appuntamento per il 26 giugno 2025, alle ore 16.00 su Rai1. Le anticipazioni della puntata della Soap ci rivelano che Gracia avrà il suo bel da fare. Da una parte dovrà sostenere una dura lite con Paloma, che le rinfaccerà di non esserci stata quando lei aveva bisogno d’aiuto e dall’altra dovrà allontanare Lucas e Lucia rivelando al figlio un segreto che gli nasconde da quando è nato. Intanto Manuela comincerà a indagare su Paca e sul suo coinvolgimento nella scomparsa di Oscar, dopo aver scoperto che i Larrea stanno sostenendo il progetto minerario della Utrera. Vediamo nel dettaglio cosa succederà.

Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni 26 giugno 2025: Paloma accusa Gracia di averla abbandonata

Paloma riabbraccerà Maria, un’amica del collegio in cui la Molina fu costretta a vivere dopo la morte di sua madre. La Molina sarà molto felice di avere una persona così cara accanto e si offrirà di ospitarla a Las Sabinas. Viste le difficoltà economiche che stanno incontrando – tali da aver dovuto licenziare Wilson – Gracia si lamenterà della scelta della sorella, scatenando la sua dura reazione. La ragazza accuserà la sorella maggiore di averla abbandonata, di non esserci stata quando ne aveva bisogno e di non capire quanto per lei sia importante potersi confrontare con una persona che a differenza sua, per lei c'era.

Gracia rivela a Lucas un segreto scottante, ecco cosa vedremo nella puntata di Ritorno a Las Sabinas

Gracia non dovrà affrontare solo l’astio di sua sorella, per cui soffrirà moltissimo ma dovrà anche fermare suo figlio e il suo amore per Lucia. Dopo essere stata informata da Trini che Lucas e la figlia di Miguel si sono baciati, la Molina scoprirà che il suo primogenito si è innamorato della ragazza. Il loro amore non potrà proseguire e per poter dare una spiegazione a questo ostacolo, Gracia rivelerà a Lucas il suo segreto, quello che gli ha tenuto nascosto sin dalla sua nascita. Per il ragazzo sarà un vero e proprio shock e dovrà rivedere tutta la sua vita.

Attenzione Spoiler: il segreto che Gracia rivelerà a Lucas sarà la chiave per capire cosa è successo in passato e perché lei dovette lasciare Manterana. La Molina confesserà al figlio che suo padre non è Anton ma Miguel e quindi lui e Lucia sono fratellastri.

Ritorno a Las Sabinas: Manuela indaga su Paca

Paca ha rivelato a Miguel i suoi piani per l’estrazione delle terre rare e il ragazzo ha deciso di darle una mano, mettendo a disposizione la sua azienda agricola. Manuela verrà presto a sapere che i Larrea hanno deciso di allearsi con la Utrera per questo nuovo progetto, che rischia di creare un danno ambientale. La cosa la lascerà molto perplessa e la porterà a voler indagare sul coinvolgimento di Paca nella morte di Oscar, che si è sempre battuto per impedire che Manterana fosse devastata da estrazioni pericolose e dannose.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali di Ritorno a Las Sabinas dal 23 al 27 giugno 2025.

Ritorno a Las Sabinas va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.