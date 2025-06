Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 27 giugno 2025: Gracia è nel panico, Lucas è stato rapito!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà nella puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda il 27 giugno 2025. Le trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci rivelano che Gracia manderà a Barcellona Lucas per proteggerlo dalla terribile verità che gli ha appena rivelato. Il ragazzo non arriverà mai dalla nonna ma verrà rapito.

Ritorno a Las Sabinas ci aspetta il 27 giugno 2025, alle ore 16.00 su Rai1. Le anticipazioni della puntata della Soap ci rivelano che per proteggerlo, Gracia deciderà di mandare Lucas a stare dalla nonna paterna a Barcellona per qualche giorno. Lucia non riuscirà a capire il perché di un simile allontanamento. Il giovane non arriverà mai nella città catalana; mentre starà per raggiungere la nonna, verrà rapito. Intanto Maria rivelerà a Emilio delle sofferenze di Paloma vissute durante gli anni passati al centro per minori, in cui venne trasferita dopo la morte di sua madre. Dopo questa confessione il Molina sarà sconvolto e penserà a un modo con cui rimediare. La Guardia Civile tornerà a interrogare Jimenez.

Ritorno a Las Sabinas: Gracia deve proteggere Lucas

Gracia ha sconvolto Lucas rivelandogli il motivo per cui tra lui e Lucia non può esserci amore o almeno quel tipo di amore che lui vorrebbe. La Molina ha confessato al figlio che lui e la Larrea sono fratelli e che lui è figlio di Miguel non di Anton. Gracia dovrà proteggere il suo bambino dal peso della verità e per farlo deciderà di mandarlo a Barcellona da sua nonna. Lucas accetterà di allontanarsi un po’ da Manterana per riprendere fiato e per trovare il coraggio di affrontare una realtà che sta diventando ogni giorno più dura.

Lucas viene rapito, ecco cosa succederà nella puntata di Ritorno a Las Sabinas del 27 giugno 2025

Gracia organizzerà tutto affinché suo figlio passi del tempo lontano da Manterana e rimetta, come lei, in ordine le idee. Lucia non capirà il perché di questa partenza ma presto anche lei scoprirà la verità, ovvero che non è l’unica figlia di Miguel. Lucas non arriverà dalla nonna. Il ragazzo, poco prima di entrare a Barcellona, sarà rapito da uno sconosciuto. Chi sarà il rapitore? Cosa vorrà dal ragazzo? C’entrerà ancora Anton e i suoi debiti? Lo scopriremo, intanto è certo che Gracia sarà costretta a rivolgersi al Larrea per trovare il loro ragazzo.

Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni: Don Emilio sconvolto dal passato di Paloma

Paloma ha riabbracciato Maria, una sua vecchia amica, conosciuta al centro minori. La ragazza rivelerà a Don Emilio una dura verità ovvero gli confiderà delle difficoltà che sua figlia ha incontrato durante gli anni passati al centro e di quanto abbia sofferto. Il Molina rimarrà di sasso e si sentirà in colpa per quello che è successo alla figlia. Riuscirà a rimediare? Intanto la Guardia Civile tornerà a interrogare Jimenez. La verità sulla morte di Oscar deve essere ancora scoperta.

Ritorno a Las Sabinas va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.