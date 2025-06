Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 25 giugno 2025: Un arrivo dal passato sconvolge Paloma e scatena Gracia!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda il 25 giugno 2025. Le trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci rivelano che Paloma riabbraccerà una persona molto importante per lei e Gracia, infastidita, finirà per scontrarsi con lei.

A casa Molina arriverà una persona dal passato di Paloma e Gracia finirà per esserne infastidita. Le anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas in onda il 25 giugno 2025, alle ore 16.00 su Rai1, ci rivelano che Paloma riabbraccerà Maria, una sua amica a cui si è molto legata durante la sua permanenza in istituto. La ragazza ne sarà molto felice e prenderà delle decisioni che lasceranno sua sorella molto perplessa. Intanto Trini sorprenderà Lucas e Lucia mentre si stanno baciando e correrà a informare Gracia, che sbiancherà. Miguel scoprirà perché la figlia di Don Emilio non lavora più a El Acebuche e Paca deciderà di confidare al genero i suoi piani per l’estrazione delle terre rare nei terreni di Manterana. Vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni 25 giugno 2025: Un ritorno da passato rallegra Paloma

Non è ancora chiaro cosa sia successo alle sorelle Molina dopo la partenza da Manterana. Gracia, la più grande, è quella che ha vissuto sicuramente meglio, riuscendo a costruirsi una vita e una carriera lontano dai pericoli. Per Paloma è stato invece più difficile, non solo perché ha assistito alla depressione in cui il loro padre è caduto dopo la morte di Laura ma anche perché ha dovuto lasciare la sua casa per trovare riparo in un istituto. Negli occhi di Paloma c’è ancora quel dolore ma un arrivo dal passato riuscirà a farle tornare il sorriso. Maria, una sua vecchia amica del collegio, le farà visita, rendendo lei felice e scatenando il fastidio di Gracia, che non comprenderà il perché di tanto entusiasmo da parte della sorellina e non accetterà alcune sue scelte. Le due finiranno per litigare furiosamente.

Ritorno a Las Sabinas: Trini vede Lucas e Lucia baciarsi… ed è un guaio per Gracia

Per Gracia tutto si complica e non solo per via dell’arrivo di Maria, l’amica di Paloma, a Las Sabinas. La Molina dovrà affrontare un problema molto più grave ma soprattutto dovrà presto svelare un segreto che da tempo sta nascondendo. La situazione degenererà quando Trini vedrà Lucas e Lucia baciarsi. Tra i due ragazzi sboccerà l’amore ma non potrà mai e poi mai continuare e scopriremo molto presto il perché. Intanto Don Emilio spronerà le sue figlie e unirsi a un gruppo di agricoltori contrari all’azione di Donna Paca, con cui intende fondare una nuova cooperativa agricola.

Paca rivela i suoi piani a Miguel nella puntata di Ritorno a Las Sabinas

Miguel scoprirà perché Paloma non lavora più a El Acebuche e verrà anche a sapere che la Molina accusa la Utrera di averla baciata. L'imprenditrice negherà con ogni forza di aver fatto una cosa simile e tra lei e la figlia di Don Emilio sarà ormai guerra aperta. Paca deciderà di intensificare i suoi progetti e rivelerà al Larrea tutto quello che ha intenzione di fare con l’estrazione delle terre rare a Manterana. Il giovane deciderà di darle una mano e stavolta senza pietà per i Molina.

Ritorno a Las Sabinas va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.