Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 23 giugno 2025: Tutto si complica per Manuela e Gracia!

Anticipazioni TV

Vediamo le anticipazioni e le trame della puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda il 23 giugno 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap Manuela dovrà fare i conti con i suoi ambigui sentimenti mentre Gracia dovrà tenere lontano Lucas da Lucia.

Ritorno a Las Sabinas ci dà un nuovo appuntamento per il 23 giugno 2025, alle ore 16.00 su Rai1. Le anticipazioni della puntata della Soap ci rivelano che Manuela e Gracia si troveranno in grandi difficoltà. La prima non riuscirà a comprendere se ama ancora Dani o se i suoi sentimenti per Alex sono diventati più forti del previsto mentre la seconda dovrà fare i conti con suo figlio Lucas e il suo rapporto sempre più stretto con Lucia. I due ragazzi, complice quanto successo alla figlia di Miguel, si faranno più vicini e la Molina non potrà permetterlo. C’è un segreto che la donna nasconde da tempo e che nessuno deve sapere.

Ritorno a Las Sabina Anticipazioni: Di chi è innamorata Manuela?

Manuela vuole la verità sulla morte di Oscar e non intende rinunciare alle sue indagini sino a quando non avrà trovato le prove che cerca. La ragazza è convinta che il suo amico sia stato ucciso e che sia finito in un giro da cui gli è stato difficile uscire e che è risultato fatale per la sua vita. Accanto a lei, a darle una mano, ha trovato Alex. Tra i due è nata una collaborazione e un’amicizia molto particolare e pericolosa. È infatti chiaro che ci siano dei sentimenti molto forti tra loro e la cosa non può andare avanti. Alex è un sacerdote e Manuela è fidanzata con Dani, che si è accorto di tutto. Per la poliziotta arriverà il momento di fare i conti con il suo amore impossibile e non sarà facile capire come comportarsi con entrambi gli uomini della sua vita.

Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni 23 giugno 2025: Gracia in pensiero per Lucia e Lucas

Lucia si è messa nei guai e Gracia è riuscita a darle dei preziosi consigli, che hanno convinto la ragazza a raccontare tutto a suo padre. Miguel ha reagito con forza a questa confessione e prenderà di petto la situazione, lasciando sua figlia ancora più in ansia e preoccupata. Il Larrea vorrà che Lucia denunci Nico, il prima possibile. Intanto Lucas vorrà vendicarsi del torto subito dalla sua amica, per cui ha cominciato a provare dei forti sentimenti. Gracia si è resa conto che suo figlio ha iniziato ad avere un interesse romantico verso la bella Lucia e non ne è per nulla contenta. La Molina nasconde un segreto che ancora non ha confessato.

Tra Paca e Paloma è il capolinea, ecco cosa vedremo nella puntata di Ritorno a Las Sabinas

Paloma ha sconvolto Esther con un racconto su sua madre che la ragazza non si sarebbe mai aspettata. Tra la Utrera e la Molina è scoppiata una faida silenziosa ma molto preoccupante e tutto questo per via di quello che è successo tra loro. Paca non gradirà per nulla la rivelazione fatta a sua figlia e affilerà le armi contro la figlia di Don Emilio, che dovrà pagarla molto cara. Intanto a Las Sabinas ci saranno grandi cambiamenti e purtroppo Wilson dovrà andarsene. Chi baderà al Molina da ora in poi?

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali di Ritorno a Las Sabinas dal 23 al 27 giugno 2025.

Ritorno a Las Sabinas va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.