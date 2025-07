Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni dal 21 al 25 luglio 2025: Lucas e Lucia che dramma, Tano scopre tutto

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas. Ecco cosa rivelano le trame delle puntate della Soap in onda dal 21 al 25 luglio 2025su Rai 2.

Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame delle puntate di Ritorno a Las Sabinas, in onda dal 21 al 25 luglio 20252025. La Soap da lunedì 7 luglio 2025, diversamente da quanto previsto, non va più in onda su Rai 1 alle ore 16.00: le vicende delle sorelle Molina si sono spostate su Rai 2 in mattinata, dalle ore 8.45 alle ore 10.05 e vengono trasmessi due episodi.

Anticipazioni Ritorno a Las Sabinas: Le trame in onda su Rai 2 da lunedì 21 a venerdì 25 luglio 2025

Lunedì 21 luglio 2025

Tano è sempre più sospettoso e questo si ripercuote sul suo matrimonio con Gracia. Lei, nel frattempo, deve fare i conti con Miguel con quanto è successo tra loro prima delle nozze. Lucas e Lucía, innamorati, trovano un modo stare insieme. Nel frattempo, si sparge la notizia della gravidanza di Esther e Tomás riflette sui sentimenti che prova per lei. Intanto, Paca scopre un importante segreto che riguarda sua figlia mentre Gracia litiga con Miguel per Tano e prende una decisione sul suo futuro con il marito, per provargli il suo amore. Esther, con l’appoggio di Paca, decide di continuare a mentire mentre il ritrovamento del corpo di una senzatetto allarma Paloma, che teme possa trattarsi di María. Mentre Manuela ritorna al lavoro e si ritrova con Daniel, Wilson persuade Emilio a riconsiderare i suoi sentimenti.

Martedì 22 luglio 2025

Laura non riesce a ricordare nitidamente i momenti trascorsi con Paca poco prima dell’incidente e questo spinge la ricca possidente a dubitare della memoria della donna. Nel frattempo, Miguel vuole riconoscere Lucas come suo figlio biologico mentre Emilio sbaglia con Silvia, e María fa ritorno a Las Sabinas per giustificarsi delle sue azioni. A sorpresa, Gracia e Tano annunciano alle rispettive famiglie di voler lasciare Manterana per trasferirsi a Madrid. Esther è sempre più in difficoltà a continuare a mentire sulla gravidanza e propone a Miguel di tornare a El Acebuche, non trovando il riscontro sperato. Nel frattempo, il detective ingaggiato da Tomás svela importanti informazioni su Laura.

Mercoledì 23 luglio 2025

Paloma chiede a Gracia di restare ancora, ribaltando i piani dei due sposi, mentre Tano confessa di essersi infuriato avendo scoperto che Miguel e Gracia erano stati insieme due giorni prima delle nozze. Intanto, Paca mette crudelmente alla prova Laura, mentre Esther cade a pezzi quando capisce di non essere una priorità per Miguel. I sospetti che Paloma nutre su Laura la spingono a prendere una decisione che manda a rotoli i piani della madre, lasciandola di sasso. Paca aiuta Esther nella messa in atto del suo espediente che si rivela vincente. Tomás scopre il segreto di Laura e lo riferisce a Paca ma nessuno sa che la donna ha un complice.

Giovedì 24 luglio 2025

L’obiettivo di Laura e Daniel è impadronirsi della tenuta di Las Sabinas e Paloma cerca di fare chiarezza, colpi dal trasferimento. Gracia punisce Lucas e informa Miguel che cerca di far ragionare i suoi figli. Esther, intanto, vorrebbe trascorrere più tempo col marito, in cerca di un figlio, ma Miguel non sopporta di stare a El Acebuche.

Venerdì 25 luglio 2025

La relazione tra Lucas e Lucía si conclude amaramente riavvicinando tuttavia Gracia e Miguel, con grande dispiacere da parte di Tano. Intanto, di fronte alla proposta di Laura, Paca finalmente scopre le sue carte mentre i Molina iniziano a nutrire dubbi su Laura. Tano si aggrappa a un segreto del suo passato che in tutti questi anni ha tenuto nascosto alla famiglia mentre Esther è arrivato il momento di concludere la sua messinscena.

Ritorno a Las Sabinas va in onda dal lunedì al venerdì dalle 8.45 su Rai2 con un doppio episodio.