Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 21 luglio 2025: Esther è incinta... ma sarà vero?

Scopriamo insieme cosa succederà nella doppia puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda il 21 luglio 2025. Nell'episodio della Soap di Rai2 vedremo che la notizia della gravidanza di Esther farà il giro del paese ma Paca scoprirà una verità agghiacciante su sua figlia.

Ritorno a Las Sabinas torna a farci compagnia nella mattinata di Rai2. Nella doppia puntata in onda il 21 luglio 2025, dalle ore 8.45, vedremo Tano sempre più in difficoltà per via del rapporto tra Miguel e Gracia. Il sindaco è al corrente dell’incontro amoroso che i due hanno avuto prima del matrimonio e non riesce a calmarsi. Sua moglie, vendendolo così tanto oppresso, finirà per litigare con Miguel e per prendere una decisione dura ma che dimostrerà al marito quanto lei lo ami. Tra Lucas e Lucia riescono a capire come continuare a vedersi mentre la notizia della gravidanza di Esther farà il giro del paese ma Paca scoprirà una verità su sua figlia e rimarrà senza parole. La scomparsa di Maria mette Paloma di malumore e la scoperta di un corpo di una senzatetto la fa tremare. Manuela torna a lavorare e si ritrova con Daniel mentre Wilson spinge Emilio a capire meglio i suoi sentimenti. Vediamo nel dettaglio cosa succederà negli episodi della Soap.

Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni: Tano non riesce a godersi il matrimonio

Tano è scomparso il giorno delle nozze e questo perché ha scoperto che Gracia e Miguel, poco prima del grande evento, hanno avuto un incontro romantico e intimo. Il sindaco è furioso e non riesce a mandare giù questa verità. Il suo matrimonio ne sta risentendo e la Molina si accorgerà che qualcosa non va. Anche Miguel si renderà conto che suo fratello è strano ma, diversamente da Gracia, saprà esattamente cosa sta accadendo. Dopo un duro confronto con il padre di Lucas, la figlia di Don Emilio deciderà di fare una mossa molto importante per dimostrare al consorte di amare lui e di non aver più intenzione di cedere ai sentimenti per il Larrea junior.

Esther incinta… ma Paca scopre la verità, ecco cosa succederà nelle puntate di Ritorno a Las Sabinas

Esther ha rivelato a Miguel di essere incinta e la notizia farà il giro del paese, diffondendosi a macchia d’olio. Se il Larrea sarà da una parte felice e dall’altra preoccupato per i suoi sentimenti per Gracia, Tomas rimarrà di sasso. Il ragazzo dovrà fare i conti con il suo amore mai dichiarato ma potentissimo per la figlia della Utrera. Paca si renderà conto molto presto che Esther sta mentendo e che ha finto una gravidanza solo per non perdere il marito. La donna deciderà di mantenere per sé questa verità e di non rivelare a nessuno le bugie della dottoressa.

Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni: Lucas e Lucia continuano a vedersi

Durante il matrimonio tra Gracia e Tano, Lucia e Lucas si sono baciati e hanno promesso di non lasciarsi condizionare da nessuno e nemmeno dall’essere fratello e sorella. I due ragazzi troveranno la soluzione, almeno secondo loro, per poter continuare a vedersi mentre Manuela, dopo lo shock della morte di Alex, tornerà a lavoro e ritroverà Daniel. Paloma sarà molto spaventata dalla scomparsa di Maria, avrà paura che il corpo della senzatetto, trovato senza vita dalla Guardia Civile, appartenga all’amica. Wilson convincerà Don Emilio a ragionare meglio sui suoi sentimenti.

Foto Credit: ©Disney+

Ritorno a Las Sabinas va in onda dal lunedì al venerdì dalle 8.45 su Rai2 con un doppio episodio.