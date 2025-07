Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 22 luglio 2025: Paca ha dei sospetti su Laura mentre per Esther si mette male

Anticipazioni TV

Nella doppia puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda il 22 luglio 2025 su Rai2, Paca sospetta che Laura stia nascondendo qualcosa mentre Esther fatica a mentire sulla sua gravidanza. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame degli episodi della Soap.

Paca comincerà ad avere dubbi su Laura. Nella doppia puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda il 22 luglio 2025, dalle ore 8.45 su Rai2, la Utrera comincerà a stranirsi per via dei vuoti di memoria della sua compagna, che non ricorda per nulla gli ultimi momenti vissuti con la sua amata. Il detective assunto da Tomás rivelerà all’avvocato dei dettagli molto scottanti sulla moglie di Don Emilio. Intanto Miguel esprimerà il desiderio di riconoscere Lucas come suo figlio ma Gracia non ne sarà felice anzi informerà, insieme a Tano, di aver deciso di tornare a Madrid insieme al marito e ai figli. Esther inizierà ad avere qualche problema nel mantenere il segreto sulla sua finta gravidanza e non riuscirà a convincere il marito a tornare a El Acebuche nonostante il suo stato interessante. Emilio invece finirà per combinare dei danni nella sua relazione con Silvia. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà negli episodi della Soap.

Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni 22 luglio 2025: Paca sospetta che Laura stia mentendo

Don Emilio sospetta di Laura ma non sarà il solo. I continui vuoti di memoria della donna e il suo strano atteggiamento, cominceranno a far tremare anche Paca. La Utrera si renderà conto che la sua amata ha dimenticato o finge di aver dimenticato, gli ultimi momenti vissuti insieme, quelli in cui le due donne stavano pianificando di vivere insieme. La cosa la renderà molto nervosa e sposettosa tanto che Tomás assumerà un detective privato per ottenere informazioni. E l’avvocato le avrà ma non gli piaceranno per nulla. Misteri e bugie torneranno a tormentare Las Sabinas ed El Acebuche.

Gracia se ne va, ecco cosa vedremo nella puntata di Ritorno a Las Sabinas

Gracia non può sopportare che Tano soffra per il suo rapporto con Miguel. La Molina non vuole che suo marito si senta messo da parte o debba essere geloso di suo fratello ma soprattutto non può rischiare di separare la loro famiglia. Per questo motivo ha preso una decisione inaspettata quanto importante. Gracia informerà tutti che lei e Tano se ne andranno. Si trasferiranno a Madrid e cominceranno la loro vita là, lontano da ogni gelosia. Per Miguel sarà un duro colpo soprattutto perché questa sarà una delle motivazioni per cui la sua ex amante gli impedirà di riconoscere Lucas come suo figlio naturale. Don Emilio non riuscirà a gestire al meglio il suo rinnovato rapporto con Silvia.

Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni: Esther sempre più in difficoltà

Esther è incinta o meglio ha fatto credere a tutti di esserlo. La dottoressa, sconvolta quanto Tano per l’incontro tra Gracia e Miguel prima delle nozze, ha deciso di giocare d’astuzia. Per tenersi il marito e per distrarlo dai suoi sentimenti evidentemente non sfioriti per la Molina, ha deciso di mentire e di rivelare a tutti di aspettare un bambino. La sola al corrente della verità è Paca, che ha promesso di mantenere il suo segreto. Esther si troverà però sempre più in difficoltà a continuare questa farsa e le cose diventeranno ancora più complicate quando il suo consorte non accetterà di tornare a vivere a El Acebuche. Intanto Paloma tirerà un sospiro di sollievo quando vedrà Maria tornare a Las Sabinas; la donna avrà modo di spiegare il perché del suo allontanamento.

Foto Credit: ©Disney+

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali di Ritorno a Las Sabinas dal 21 al 25 luglio 2025.

Ritorno a Las Sabinas va in onda dal lunedì al venerdì dalle 8.45 su Rai2 con un doppio episodio.