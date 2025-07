Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 25 luglio 2025: Esther dice basta alle bugie ma perderà Miguel?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella doppia puntata di Ritorno a Las Sabinas del 25 luglio 2025 su Rai2. Negli episodi della Soap vedremo Esther decisa a non dire più bugie... ma non a dire tutta la verità!

Esther non riuscirà più a mentire né sulla sua gravidanza né su un altro segreto che sta nascondendo da qualche tempo. Nella doppia puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda il 25 luglio 2025, dalle ore 8.45 su Rai2, la dottoressa deciderà di mettere fine alla sua farsa e di chiudere anche alla sua relazione con Tomás ma le cose potrebbero sfuggirle di mano e renderle la vita ancora più complicata. Questo perché Gracia e Miguel si riavvicineranno per via di Lucia e Lucas anche se la Molina rivelerà al marito e poi alla loro famiglia di essere incinta. Il desiderio di Laura di sposare Paca farà uscire allo scoperto la Utrera, che farà capire alla donna che ora vive a casa sua di sapere tutto su di lei. Tano comincerà a ripensare a quello che ha fatto a suo padre e al segreto oscuro che custodisce da tempo. Vediamo nel dettaglio cosa succederà negli episodi della Soap.

Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni 25 luglio 2025: Esther dice basta alle menzogne

Esther sta mentendo sulla gravidanza e si è ritrovata a dover per forza rimanere incinta. Peccato però che gli incontri con Miguel e il tempo da trascorrere con lui si siano ridotti all’osso. La nuova cooperativa fondata dal Larrea e dai Molina sta occupando tutto il tempo del giovane e la dottoressa ha alla fine ceduto al corteggiamento di Tomás, innamorato di lei, e ci è finita più volte a letto. I sensi di colpa e gli eventi che in famiglia stanno accadendo uno dopo l’altro, la spingerà a dire basta ma non a dire tutta la verità. Confesserà a Paloma di aver tradito il marito dopo essersi sentita trascurata e fingerà di aver avuto un aborto spontaneo. Miguel le rimarrà accanto o, come ha sempre temuto, la lascerà?

Gracia è incinta ma Tano nasconde un oscuro segreto: ecco cosa vedremo in Ritorno a Las Sabinas

Miguel e Gracia si sono riavvicinati grazie a Lucas e Lucia, che hanno rischiato di combinare un pasticcio. I due ragazzi dovranno separarsi e tra loro dovrà esserci un addio traumatico, con tanto di allontanamento della Larrea, che partirà per Roma. I loro genitori tireranno un sospiro di sollievo anche perché saranno i due giovani a fare marcia indietro. Ma questa vicinanza finirà per far tremare sia Esther che Tano. Sebbene Miguel non possa riavvicinarsi al suo vecchio amore, non dopo che Gracia rivelerà di essere incinta, sua moglie e suo fratello non riusciranno a stare tranquilli. Continueranno a temere di perdere tutto. Ma a preoccupare maggiormente sarà Tano con il suo terribile segreto. Il sindaco comincerà a ricordare quanto successo con suo padre e non si tratterà solo del momento in cui lui e Miguel lo hanno lasciato morire. Un evento, accaduto ben prima di questo, ha cambiato tutto e Tano è il solo responsabile e tiene tutti all’oscuro da tempo.

Ritorno a Las Sabinas: Paca rivela a Laura di sapere chi è davvero

Paca aveva dei sospetti e grazie al suo investigatore ha scoperto che Laura non è chi dice di essere. La donna è in realtà Carmen, la sorella gemella della madre delle Molina, che nessuno conosceva. Quando la finta Laura proporrà all’imprenditrice di sposarsi, la Utrera le rivelerà di sapere tutto e le chiederà cosa la spinga a mentire così spudoratamente. Capito che entrambe desiderano avere una rivincita, deciderà di assecondarla ma potrebbe pentirsene presto amaramente. Intanto i Molina saranno sempre più sospettosi nei confronti di Laura, sin troppo vicina a Paca per poter essere dalla loro parte. Se solo sapessero tutto il resto…

Foto Credit: ©Disney+

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali di Ritorno a Las Sabinas dal 21 al 25 luglio 2025.

Ritorno a Las Sabinas va in onda dal lunedì al venerdì dalle 8.45 su Rai2 con un doppio episodio.