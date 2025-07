Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 23 luglio 2025: Paloma rovina i piani di Laura ma c'è ancora un terzo incomodo!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni della doppia puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda il 23 luglio 2025 su Rai2. Negli episodi della Soap Paloma mette i bastoni tra le ruote a Laura... che non è chi dice di essere!

I nodi stanno per venire al pettine e Laura deve stare molto attenta. Nella doppia puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda il 23 luglio 2025, dalle ore 8.45 su Rai2, Paloma darà una brutta notizia a sua madre e le metterà i bastoni tra le ruote. La Molina riuscirà a convincere Gracia a rimanere, almeno per un altro po’ di tempo, a Materana e Tano confesserà alla madre e al fratello quello che lo tormenta da giorni. Lui e Miguel avranno modo di chiarirsi ma emergerà anche un doloroso ricordo del passato. Intanto Paca aiuterà Esther con la sua finta gravidanza ma per la dottoressa non è semplice né mentire né prendere atto che suo marito non la considera la cosa più importante della sua vita. Tomás scopre cosa nasconde Laura e lo confessa a Paca ma nessuno dei due sa che la donna si avvale dell’aiuto di un complice… purtroppo a noi telespettatori ben noto. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà negli episodi della Soap.

Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni 23 luglio 2025: Paloma rovina i piani di Laura

Gracia ha deciso di andarsene ma Paloma non può lasciare che la sorella lasci Manterana, non ora che la cooperativa che hanno fondato con Miguel, deve affrontare i primi ostacoli dalla sua fondazione. La Molina e il Larrea hanno bisogno di tutto l’aiuto possibile e per Paloma è necessario che Gracia rimanga con lei anche se non per molto. Ma la ragazza è anche determinata a non lasciare che Paca l’abbia vinta. La Utrera possiede una parte della tenuta di famiglia e per questo non può cedere a sua madre la sua quota. Sebbene Laura la preghi di farlo e le prometta di gestire lei la sua proprietà, la giovane non cambierà idea e di fatto rovinerà i piani della mamma.

Un doloroso ricordo sconvolge Tano, ecco cosa vedremo nelle puntate di Ritorno a Las Sabinas

Tano è scomparso poco prima delle nozze e questo perché, come Esther, ha scoperto che suo fratello ha rivelato a Gracia di amarla ancora. Il tradimento del fratello lo ha reso nervoso e irascibile e sebbene sua moglie gli abbia dimostrato di tenere a lui e di voler addirittura trasferirsi a Madrid per amor suo, non riesce a scrollarsi di dosso la paura e una terribile rabbia. Il sindaco finirà per rivelare a Silvia cosa è successo tra Miguel e la sua compagna due giorni prima del suo matrimonio e la ristoratrice spingerà i due figli a fare pace. Miguel si presenterà da Tano per chiarire ed emergerà un ricordo talmente doloroso da far cadere una pesante coltre di oscurità sul primo cittadino di Manterana che, rimasto solo, darà sfogo a tutta la sua furia.

Ritorno a Las Sabinas: Paca scopre che Laura non è chi dice di essere

Paca sospetta di Laura e ha quindi assoldato un investigatore privato per indagare sulla presunta fuga in Argentina della donna che lei ama. Tomás le ha già dato delle informazioni importanti e gliene darà altre, non prima di aver rivelato a Esther di essere innamorato di lei e averla baciata. L’avvocato fornirà alla Utrera un dossier sulla Montalbo Villegas e si scoprirà che non è chi dice di essere… anche se la sua vita è davvero legata a quella della moglie di Don Emilio. Intanto Paca si prenderà cura di Esther, che capirà di non essere tanto importante per il marito come lei sperava. La ragazza riuscirà a tornare a El Acebuche e continuerà a mentire sulla sua gravidanza, aiutata dalla madre.

Foto Credit: ©Disney+

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali di Ritorno a Las Sabinas dal 21 al 25 luglio 2025.

Ritorno a Las Sabinas va in onda dal lunedì al venerdì dalle 8.45 su Rai2 con un doppio episodio.