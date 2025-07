Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni del 24 luglio 2025: Esther deve rimanere incinta per forza mentre Laura medita vendetta!

Anticipazioni TV

Nella doppia puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda il 24 luglio 2025 su Rai2 Esther deve rimanere incinta per forza se vuole tenere Miguel accanto a sé mentre Laura e Daniel proseguono con il loro sordito piano. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame degli episodi della Soap.

Per Laura ed Esther diventerà sempre più difficile nascondere i propri segreti. Nella doppia puntata di Ritorno a Las Sabinas in onda il 24 luglio 2025 su Rai2, Laura o meglio Carmen continuerà a voler mettere le mani sulla tenuta di Las Sabinas appartenuta a sua sorella gemella. Per questo motivo continuerà a rimanere a El Acebuche e a fingere di essere interessata a Paca, che continuerà a farle credere di essere dalla sua parte. Intanto Esther cercherà di stare più tempo possibile con Miguel per rimanere davvero incinta ma suo marito proseguirà nel mostrare insofferenza nel vivere sotto lo stesso tetto della suocera. Gracia scoprirà che Lucia e Lucas stanno continuando a frequentarsi e cercherà di separarli. Miguel dovrà intervenire per far ragionare entrambi i suoi figli. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà negli episodi della Soap.

Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni: Laura e Daniel non rinunciano al loro piano

Paca ha sospettato di Laura e grazie all’investigatore privato spedito in Argentina, ha scoperto che Laura non è davvero Laura ma la sua sorella gemella Carmen. Le due, separate alla nascita, hanno scoperto in tarda età l’esistenza l’una dell’altra e Carmen – la sorella meno fortunata – ha deciso di prendersi la rivincita sulla vita che non ha mai potuto vivere. Per questo ha preso contatti con Daniel, il suo complice, e si è presentata a Manterana. Il suo obiettivo è quello di mettere le mani sulla tenuta di Las Sabinas ma Paloma le ha rovinato i piani rifiutandosi di cederle la sua quota. L’unica speranza che rimane alla finta signora Molina è la Utrera, da cui si è trasferita, che finge di esserle solidale.

Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni 24 luglio 2025: Esther deve rimanere incinta davvero!

Esther ha finto di essere incinta ma per continuare la sua messa in scena ma soprattutto per tenersi Miguel, deve davvero aspettare un bambino. Alla dottoressa è ormai chiaro che il marito non la considera una priorità e che probabilmente ama ancora Gracia ed è lei la donna con cui starebbe se non stesse per diventare di nuovo padre. Per questo Esther cercherà di passare più tempo possibile con il Larrea per riuscire ad avere un figlio da lui. Peccato però che il ragazzo non riesca a trovare la serenità a casa della suocera, da cui non voleva tornare a vivere.

Gracia e Miguel allontanano Lucia e Lucas nelle puntate di Ritorno a Las Sabinas

Esther dovrà rimanere velocemente incinta anche per evitare che Miguel e Gracia si riavvicinino, cosa che purtroppo per lei capiterà per via del rapporto tra Lucas e Lucia. I due ragazzi si sono innamorati prima di scoprire di essere fratello e sorella e al matrimonio di Gracia si sono di nuovo baciati, decidendo di sfidare ogni ostacolo anche il loro legame di sangue. Ma i loro genitori li scopriranno e cercheranno di fermarli. Miguel sarà costretto a riportare i due ragazzi alla ragione, prima che compiano qualche imprudenza mentre Gracia sarà costretta a prendere provvedimenti con Lucas.

