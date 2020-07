RAI, Palinsesti 2020/2021: Ecco la Nuova Offerta Rai Fiction

Anticipazioni TV

Rai presenta i Palinsesti 2020/2021: Nuove Fiction, Sequel, Film per la TV, Docufiction e Titoli Evento. Ecco l'offerta Rai Fiction per la nuova Stagione TV.

Viviamo in un periodo eccezionalmente critico, ma vogliamo trasformare la crisi in opportunità. Per questo abbiamo bisogno del racconto, dei suoi stimoli, delle sue doti aspirazionali. E che questa non sia sterile teoria lo dimostrano i risultati della stagione appena conclusa dove, in un contesto segnato dall’emergenza dell’Epidemia, la fiction Rai ha ottenuto risultati strepitosi. Ascolti che hanno confermato la forza aggregante del racconto e la capacità di interpretare in maniera non ansiogena i problemi della collettività del nostro Paese.

Rai Fiction: l'Offerta 2020/2021

La Rai presenta la nuova offerta Fiction e Tv Movie per i Palinsesti 2020/2021, divisa per singolo Canale e per Stagione: autunnale e primaverile. Scopriamo i Nuovi Titoli o i fortunati Sequel proposti dal Servizio Pubblico in collaborazione con Produttori Indipendenti, che arricchiranno l'offerta Fiction Rai di quest'anno e del prossimo.

Rai1: Sequel e Nuove Fiction 2020/2021

Sequel: stagione autunnale 2020

Nero a metà torna con la seconda stagione , forte del binomio tra i protagonisti, uniti dall’uniforme e divisi dalla visione della vita. Claudio Amendola /Carlo Guerrieri e Miguel Gobbo Diaz /Malik sono stati promossi e devono districarsi tra vicende personali e casi da risolvere.

torna con la , forte del binomio tra i protagonisti, uniti dall’uniforme e divisi dalla visione della vita. /Carlo Guerrieri e /Malik sono stati promossi e devono districarsi tra vicende personali e casi da risolvere. L’allieva : Terza stagione tra giallo e comedy. Al centro delle nuove puntate torna la coppia Lino Guanciale - Alessandra Mastronardi , amatissima dal pubblico, insieme a un cast di nuove entrate, nuovi casi e quanto basta per rimettere in discussione l’identità dei protagonisti.

: tra giallo e comedy. Al centro delle nuove puntate torna la coppia - , amatissima dal pubblico, insieme a un cast di nuove entrate, nuovi casi e quanto basta per rimettere in discussione l’identità dei protagonisti. Doc - Nelle tue mani con Luca Argentero,è tra i Titoli più attesi. Interrotto alla quarta serata a causa dell'Emergenza Covid, riparte in autunno forte di ascolti straordinari, i migliori registrati da una serie televisiva italiana dal 2007.

Sequel: stagione primaverile 2021

I bastardi di Pizzofalcone , la serie nata dai romanzi di Maurizio de Giovanni debutta con la terza stagione . Squadra confermata con Alessandro Gassman , Massimiliano Gallo , Carolina Crescentini e Tosca D’Aquino .

, la serie nata dai romanzi di Maurizio de Giovanni debutta con la . Squadra confermata con , , e . Che Dio ci aiuti giunge alla sesta stagione . Continuano attorno a Suor Angela/ Elena Sofia Ricci , accogliente madre superiora, le vicende dei giovani ospiti del convitto. Una nuova combinatoria di personaggi e intrecci.

giunge alla . Continuano attorno a Suor Angela/ , accogliente madre superiora, le vicende dei giovani ospiti del convitto. Una nuova combinatoria di personaggi e intrecci. La Compagnia del Cigno dopo il felice esordio è ora al secondo step. Coming of age, nuove sfide per il gruppo e per il rapporto di amicizia dei ragazzi che studiano musica classica e per l’intransigente maestro Marioni interpretato da Alessio Boni .

dopo il felice esordio è ora al secondo step. Coming of age, nuove sfide per il gruppo e per il rapporto di amicizia dei ragazzi che studiano musica classica e per l’intransigente maestro Marioni interpretato da . Un passo dal cielo, arriva a quota sei stagioni. Lo sfondo affascinante delle montagne altoatesine, il comandante Neri interpretato da Daniele Liotti e un restyling di storie e personaggi con la regia di Jan Maria Michelini, la guida creativa di Doc - Nelle tue mani.

Nuove Fiction: stagione autunnale 2020

Io ti cercherò , una serie potente, drammatica e ricca di talento visivo ambientata a Roma dove un ex poliziotto, Valerio/ Alessandro Gassman , segnato da quello che sembra il suicidio del figlio, indaga con l’aiuto di un’ex-collega ( Maya Sansa ) e nel dolore riscopre il senso della paternità e la forza per ricominciare.

, una serie potente, drammatica e ricca di talento visivo ambientata a Roma dove un ex poliziotto, Valerio/ , segnato da quello che sembra il suicidio del figlio, indaga con l’aiuto di un’ex-collega ( ) e nel dolore riscopre il senso della paternità e la forza per ricominciare. Gli orologi del diavolo , prima serie interpretata da Giuseppe Fiorello coprodotta con la Spagna per la regia di Alessandro Angelini. Lungo la costa della Liguria, un uomo qualunque - un meccanico nautico - deve infiltrarsi nel mondo del narcotraffico mettendo a rischio la famiglia, il lavoro e la sua stessa identità.

, prima serie interpretata da coprodotta con la Spagna per la regia di Alessandro Angelini. Lungo la costa della Liguria, un uomo qualunque - un meccanico nautico - deve infiltrarsi nel mondo del narcotraffico mettendo a rischio la famiglia, il lavoro e la sua stessa identità. Vite in fuga, una nuova potente ibridazione tra thriller e family, con Claudio Gioè e Anna Valle. Il crollo di una banca, un dirigente al centro dei sospetti per la morte di un collega, le minacce alla famiglia, la necessità di nascondersi dietro una nuova identità e la scoperta di non conoscere fino in fondo chi ci è vicino.

Nuove Fiction: stagione primaverile 2021

Il commissario Ricciardi , con Lino Guanciale , dai romanzi di Maurizio de Giovanni. Napoli, anni ‘30: un commissario ferito dal dolore con il “Fatto” ovvero la capacità di percepire l’ultimo pensiero delle vittime di morte violenta.

, con , dai romanzi di Maurizio de Giovanni. Napoli, anni ‘30: un commissario ferito dal dolore con il “Fatto” ovvero la capacità di percepire l’ultimo pensiero delle vittime di morte violenta. Mina Settembre con Serena Rossi , dalle opere di de Giovanni. Un social drama nel Rione Sanità di Napoli, un’assistente sociale aperta e empatica, un consultorio, le relazioni familiari, i casi da affrontare e una terribile minaccia seriale.

con , dalle opere di de Giovanni. Un social drama nel Rione Sanità di Napoli, un’assistente sociale aperta e empatica, un consultorio, le relazioni familiari, i casi da affrontare e una terribile minaccia seriale. La fuggitiva con Vittoria Puccini e la regia di Carlo Carlei , la storia di una donna costretta a lottare per suo figlio e per fare definitivamente i conti col suo passato.

con e la regia di , la storia di una donna costretta a lottare per suo figlio e per fare definitivamente i conti col suo passato. Lolita Lobosco , con il fascino tutto italiano di Luisa Ranieri , un vicequestore di umili origini che torna nella sua Bari per affrontare delitti privati e ombre della sua storia personale.

, con il fascino tutto italiano di , un vicequestore di umili origini che torna nella sua Bari per affrontare delitti privati e ombre della sua storia personale. Màkari, una serie tratta dalle opere di Savatteri ambientate in Sicilia nella meravigliosa riserva dello Zingaro con protagonista Saverio Lamanna, scrittore per vocazione e detective per caso.

Rai1: Film per la TV 2020/2021

Rita Levi Montalcini vede Elena Sofia Ricci interpretare un momento particolare della vita di una scienziata che alla ricerca ha sempre unito la tenace rivendicazione della dignità del femminile.

vede interpretare un momento particolare della vita di una scienziata che alla ricerca ha sempre unito la tenace rivendicazione della dignità del femminile. Chiara Lubich, interpretata da Cristiana Capotondi, racconta della fede come modello di vita. La storia di un percorso esemplare che nell’oscurità della guerra lancia il Movimento dei Focolari e offre un esempio di dedizione amorosa agli altri.

Rai1: Docufiction 2020/2021

L’offerta per la prima Rete si arricchisce anche di nuove docufiction. Una per tutte, Questo è un uomo, dedicata a Primo Levi per il Giorno della Memoria. L’evento dell’autunno è invece nel segno del teatro di Eduardo De Filippo. Con Natale in casa Cupiello si inaugura una collection di film tratti dai capolavori dell’attore e drammaturgo napoletano che ha lasciato un’impronta indelebile nel teatro e nella cultura italiana ed europea del Novecento. Una grande sfida con Sergio Castellitto nel ruolo di Lucariello e la regia di Edoardo De Angelis per la prima volta alle prese con un’opera televisiva.

Rai1: Titoli Evento 2020/2021

Esterno notte è una serie in cui Marco Bellocchio torna a confrontarsi con i misteri e le ambiguità del rapimento e dell’assassinio di Aldo Moro. Ogni puntata un punto di vista diverso: lo stesso statista, la moglie Eleonora, Francesco Cossiga, Paolo VI e la brigatista Adriana Faranda.

è una serie in cui torna a confrontarsi con i misteri e le ambiguità del rapimento e dell’assassinio di Aldo Moro. Ogni puntata un punto di vista diverso: lo stesso statista, la moglie Eleonora, Francesco Cossiga, Paolo VI e la brigatista Adriana Faranda. Leonardo , una coproduzione internazionale, un grande progetto dell’Alleanza europea che vede coinvolta la Rai con i servizi pubblici francese e tedesco, per entrare nella personalità di una figura cardine del Rinascimento. Aidan Turner è Leonardo.

, una coproduzione internazionale, un grande progetto dell’Alleanza europea che vede coinvolta la Rai con i servizi pubblici francese e tedesco, per entrare nella personalità di una figura cardine del Rinascimento. è Leonardo. Il commissario Montalbano: una presenza che ormai ha superato il ventennio e verso cui il pubblico dimostra una fedeltà impressionante. Nuovi episodi nella consueta cornice di una Sicilia imperscrutabile in cui il pubblico ritroverà gli amati interpreti, a cominciare da Luca Zingaretti.

Rai2: Sequel e Nuove Fiction 2020/2021

Rocco Schiavone - Quarta stagione , ormai con un largo pubblico di affezionati grazie all’interpretazione di Marco Giallini, ai romanzi di Antonio Manzini e alla qualità innovativa della messa in scena.

- , ormai con un largo pubblico di affezionati grazie all’interpretazione di ai romanzi di Antonio Manzini e alla qualità innovativa della messa in scena. Mare fuori è un coming of age estremo come il luogo in cui è ambientato. Un gruppo di detenuti in un Istituto Penale Minorile dove i sentimenti si esasperano e non si sfugge al conto con se stessi tra colpa, protervia e speranza. Con Carolina Crescentini , Carmine Recano e Valentina Romani .

è un coming of age estremo come il luogo in cui è ambientato. Un gruppo di detenuti in un Istituto Penale Minorile dove i sentimenti si esasperano e non si sfugge al conto con se stessi tra colpa, protervia e speranza. Con , e . L’Alligatore è un nuovo crime/noir dai romanzi di Massimo Carlotto. Matteo Martari è un detective anticonvenzionale, temprato dall’ingiustizia di un carcere, che indaga nel sottobosco del perbenismo della provincia.

