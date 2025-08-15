Nuove Fiction e grandi ritorni in arrivo su Canale5: ecco le fiction previste per la stagione 2025/2026

Anticipazioni TV

Nuovi titoli ma anche grandi e piacevoli ritorni nel palinsesto 2025/2026 di Canale5. Da Erica con Vanessa Incontrada a I Cesaroni, ecco le fiction in arrivo da settembre.

La nuova stagione sta per cominciare. Settembre è alle porte e con lui partiranno tutte le grandi novità previste per i palinsesti Mediaset 2025/2026, fiction comprese. Ed è proprio di loro che vogliamo parlare, visto che sono previsti ben 6 nuovi titoli e 4 attesi ritorni. Ma cosa dobbiamo aspettarci alla fine si questa estate? Scopriamo insieme cosa ci terrà compagnia nei mesi autunnali e invernali.

Nuove Fiction in arrivo su Canale5, ecco quali sono

Sono 6, lo abbiamo detto, i nuovi titoli in arrivo su Canale5. Mediaset è pronta a proporci delle novità in prima serata, con grandi nomi nel loro cast. I set sono già al lavoro e alcuni stanno per concludere i propri lavori, facendoci ben sperare in un presto arrivo nel palinsesto della rete ammiraglia del Biscione, che più che mai sarà ricca di appuntamenti e questo sia nel daytime che nell’access prime time e nel prime time. In prima serata arriveranno:

Alex Bravo – Poliziotto a Modo Suo ;

; A Testa Alta ;

; Una Nuova Vita ;

; Colpa dei sensi ;

; Erica ;

; Il Don.

Scopriamo insieme le novità titolo per titolo:

Alex Bravo – Poliziotto a Modo suo

Marco Bocci tornerà su Canale 5 con una nuova fiction e con un nuovo personaggio, Alex Bravo, ovvero un poliziotto dall’intuito infallibile ma da una vita sconclusionata: non paga l’affitto regolarmente e il padrone di casa lo insegue, non fa mai la spesa in modo regolare, passa le serate con donne bellissime e ne cambia una ogni volta. Il suo capo, il vicequestore Clint, interpretato da Diego Ribon, lo rimprovera molto spesso per il suo atteggiamento superficiale, che nasconde ben altro. Alex però non gli dà retta e continua a fare le cose a modo suo, riuscendo a trovare chi lo apprezza davvero, ovvero la sua collega Sofia (Federica De Benedittis), innamorata di lui ma senza aver mai avuto il coraggio di dirglielo. E questo anche perché Alex è una calamita per le donne e lei passa sempre per essere considerata un’amica o una confidente. Ma qualcosa sta per cambiare e arriverà come un ciclone a spazzare via vecchie abitudini e certezze.

A Testa Alta

Sabrina Ferilli interpreta Virginia, una preside stimata e una mamma molto amata. Purtroppo la sua professionalità e la sua reputazione, vengono messe in pericolo da un video – fatto circolare sul web - che la ritrae in un momento intimo con Marco, un uomo che non è suo marito. Chi ha ripreso tutto e chi ha deciso di pubblicare ma soprattutto chi ha così tanto interesse di farle del male e perché si è arrivati a tanto?

Una Nuova Vita

Anna Valle è protagonista di una nuova storia intensa. L’attrice interpreta Vittoria, appena uscita di prigione e tornata a casa con l’obiettivo di ricominciare da capo ma anche e soprattutto di ricongiungersi con suo figlio. La donna può farlo solo se riuscirà a dimostrare la sua innocenza e se troverà il vero assassino di suo marito. L’avvocato Marco, interpretato da Daniele Pecci, le darà una mano ma anche lui sarà in lotta; cercherà infatti disperatamente sua figlia scomparsa.

Colpa dei Sensi

Gabriel Garko e Anna Safroncik tornano insieme su Canale5 con un’altra storia d’amore e di intrigo. La tranquilla vita di Laura e di suo marito Enrico, interpretato da Tommaso Basili, viene sconvolta dal ritorno di Davide (Garko), tempo prima grande amore di Laura e migliore amico di Enrico. Davide è tornato a casa perché vuole scoprire la verità sulla morte di sua madre ma al suo rientro capisce che i sentimenti che lo legavano a Laura non sono mai del tutto scomparsi. La passione si riaccende così come la gelosia di Enrico e le cose prenderanno una piega inaspettata.

Erica

Vanessa Incontrada torna con una fiction sempre ambientata in Toscana come Tutto Quello che Ho, ma stavolta a Piombino. Il suo personaggio è Erica, una scrittrice di gialli con il blocco dello scrittore, che si ritrova coinvolta in un delitto. Durante le indagini conosce Leonardo, interpretato da Francesco Scianna, un poliziotto che le sarà accanto nel risolvere gialli intricati e di cui si innamorerà. La serie è l’adattamento della serie francese omonima, ispirata a sua volta ai romanzi di Camilla Läckberg.

Il Don

Quasi a voler rispondere a Don Matteo, la cui nuova stagione arriverà nel 2026 su Rai1, e a Noi del Rione Sanità, nuova serie prossimamente in arrivo su Rai1, Canale 5 propone il suo personale sacerdote. Don Giuseppe è un prete di periferia con un passato da pugile, che si dedica a un gruppo di ragazzi in difficoltà. Il personaggio è ispirato a Don Antonio Loffredo.

Le date di uscita non sono state ancora confermate ma è probabile che si partirà dal mese di dicembre 2025.

Grandi ritorni previsti nell’autunno di Canale5

Oltre ai nuovi titoli di cui vi abbiamo parlato, sono previsti quattro grandi ritorni, quello di Buongiorno Mamma (terza stagione), di Viola come il Mare (terza stagione) e di Vanina – Un vicequestore a Catania (seconda stagione) e I Cesaroni - Il Ritorno. Scopriamo le novità previste nelle nuove stagioni.

Buongiorno, Mamma! 3

Una notizia di qualche giorno fa conferma che Canale5 proporrà per prima, nel mese di settembre 2025, la terza stagione di Buongiorno Mamma. La famiglia Borghi affronterà nuove prove, in virtù del fatto che i ragazzi diventano sempre più grandi. Guido, interpretato da Raoul Bova, fa i conti con la gestione della ONLUS fondata da Anna, Maria Chiara Giannetta. Guido si troverà però costretto a gestire un nuovo doloroso mistero e la sua vita sarà complicata dall’arrivo di Laura (Serena Iansiti) una donna bellissima e dal ritorno di Agata (Beatrice Arnera) da tempo distante. Le due donne vorranno avere un ruolo nella famiglia ma soprattutto che vorranno da Guido?

Vanina – Un Vicequestore a Catania 2

Dopo le repliche andate in onda nei mesi estivi, Vanina continuerà a farci compagnia con la seconda stagione. Giusy Buscemi tornerà nei panni di Vanina Guarrasi e nelle nuove puntate si troverà di nuovo ad affrontare il suo triste e tragico passato, con nuovi misteri da risolvere e nuovi nemici da affrontare.

Viola Come Il Mare 3

La nuova stagione di Viola come Il Mare è stata confermata ma sono attese grandi novità per Viola Vitale, che non avrà più al suo fianco Francesco. Can Yaman non sarà nel cast della terza stagione, al suo posto arriverà Rodrigo Guirao, nuovo vicequestore di Palermo.

I Cesaroni – Il ritorno

Grande attesa per il ritorno de I Cesaroni. Ad anni di distanza dall’ultima stagione, Cesare riapre il suo storico locale alla Garbatella per una nuova stagione ricca di novità. I giovani componenti della famiglia sono cresciuti, Marco ha una nuova vita e molti dei personaggi più amati non ci sono più. I cambiamenti non sono mai facili da affrontare ma la nuova stagione, come ha affermato il cast durante Il Giffoni 2025, sarà ricca di sorprese ma anche di nostalgia.

Solo Fiction? No anche Soap nel palinsesto autunnale di Canale5

In settembre torneranno i programmi di Maria De Filippi e di conseguenza il palinsesto di Canale5 subirà dei cambiamenti. Ci saranno però le nostre Soap, non tutte ma probabilmente le più forti. Di certo la domenica in prima serata torneranno i gemelli Nuh e Melek. La Notte nel Cuore è ora in pausa ma il suo ritorno è previsto per il 31 agosto 2025 e ci farà compagnia per tutto settembre. Tornerà anche Tradimento, sempre in fascia serale e a questa dizi potrebbe essere riservato il venerdì sera.