Viola come il Mare 3, Can Yaman lascia: al suo posto arriva Rodrigo Guirao Diaz (FOTO)

Can Yaman lascia Viola come il Mare e al suo posto, nella terza stagione della fiction di Canale 5, arriva l'attore Rodrigo Guirao Diaz.

I dubbi sono diventati certezze nelle ultime ore, quando è stata annunciata l’uscita di scena di Can Yaman dalla terza stagione di Viola come il Mare. Al suo posto, tuttavia, arriva un nuovo attore internazionale ovvero Rodrigo Guirao Diaz. Ecco tutti i dettagli.

Viola come il Mare 3, Can Yaman lascia la fiction di Canale 5

Durante la presentazione dei nuovi palinsesti televisivi di Mediaset per la stagione 2025/2026 è stata confermata la presenza della terza stagione di Viola come il Mare per il nuovo anno, con il ritorno della fiction targata Lux Vide e ambientata a Palermo previsto per il nuovo anno. Francesca Chillemi, la protagonista nei panni della giornalista Viola Vitale, è in dolce attesa e dunque le riprese hanno subito uno slittamento di qualche mese per permetterle di vivere al meglio questo splendido momento personale. Ma non è la sola ragione. Can Yaman lascia Viola come il Mare, non sarà infatti nella terza stagione della serie tv come ipotizzato già da tempo dal mondo del gossip.

Nel corso degli ultimi anni, infatti, Yaman è stato protagonista di due produzioni internazionali, ovvero El Turco e Sandokan, che hanno richiesto la sua totale attenzione anche prima delle riprese, dato che ci è voluto un grande allenamento fisico e mentale, e che sono state rinnovate per una seconda stagione. Dunque, proprio a causa di questo grande impegno, Yaman ha dovuto rinunciare alla sua interpretazione dell’ispettore capo Francesco Demir. Un colpo basso per le fan del divo turco, che ci sono rimaste molto male.

Rodrigo Guirao Diaz al posto di Can Yaman

È ovvio che, una volta persa la figura maschile principale di una serie tv come Viola come il Mare, il cui filo narrativo si basa anche e soprattutto sulla relazione accattivante e difficile tra i due protagonisti, occorre correre ai ripari il prima possibile. L’addio di Can Yaman a Viola come il Mare non è stato preso molto bene dalle fan dell’attore turco, che avrebbero voluto ritrovarlo nella terza stagione della fiction di Canale 5, perlomeno per qualche puntata ovvero per concludere in modo soddisfacente il ciclo narrativo del suo personaggio. Ma c’è già chi è pronto a sostituirlo, ovvero l’affascinante attore argentino Rodrigo Guirao Diaz.

Lui è noto al grande pubblico di Mediaset per aver impersonato Nicolas nella serie tv generazionale Il Mondo di Patty, poi è tornato in Italia con fiction come Terra Ribelle e La Certosa di Parma, andate in onda su Rai 1. Classe 1980, Rodrigo ha fascino da vendere e una ricca esperienza televisiva, come possiamo capire dando una rapida occhiata al suo curriculum. Davide Maggio ha anticipato l’ingresso in scena di Rodrigo nel cast di Viola come il Mare 3 ma non sappiamo ancora quale ruolo avrà precisamente, o come subentrerà il suo personaggio nella serie tv, certo c’è da presumere che sarà il nuovo amore di Viola Vitale.