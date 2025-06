Gabriel Garko e Anna Safroncik torneranno a lavorare insieme: Primi Ciak per Colpa dei Sensi, in arrivo su Canale5

Anticipazioni TV

Cominciano le riprese di Colpa dei Sensi, la nuova fiction diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi con Gabriel Garko e Anna Safroncik di nuovo insieme su Canale5.

Gabriel Garko e Anna Safroncik stanno per tornare insieme su Canale5con una nuova Fiction. Sono cominciate a Roma le riprese di Colpa dei Sensi, una coproduzione RTI – Compagnia Leone Cinematografica, diretta da Simona e Ricky Tognazzi. Vediamo insieme le prime novità su questo prossimo appuntamento della prima serata Mediaset.

Colpa dei Sensi: cominciate le riprese della nuova Fiction con Gabriel Garko e Anna Safroncik

Dopo Se potessi dirti addio, Gabriel Garko e Anna Safroncik tornano a lavorare insieme per una nuova fiction diretta da Simona e Ricky Tognazzi. Sono cominciate le riprese, a Roma, di Colpa dei sensi, scritta da Simona Izzo, Ricky Tognazzi, Graziano Diana e Matteo Bondioli, che ci porterà a conoscere la vita, apparentemente tranquilla, dei coniugi Laura (Anna Safroncik) ed Enrico, interpretato da Tommaso Basili, sconvolta dall’arrivo di Davide (Gabriel Garko).

La storia è ambientata ad Ancona e Davide, ex fidanzato di Laura nonché miglior amico di Enrico, torna a casa dopo diverso tempo per capire di più su quanto accaduto anni prima. Davide ha lasciato la città dopo la tragica morte di sua madre, uccisa da suo padre. Il dubbio che il suo genitore non fosse il vero colpevole di quanto successo, lo spinge a cercare nuove risposte e a investigare sia nel passato, complicato e difficile da decifrare, sia nel presente, in cui molto è cambiato. Laura è pronta ad aiutarlo ma finisce per rivivere tante emozioni; tra loro si riaccende la passione, mai del tutto dimenticata. Ma questo mette anche in moto una serie di eventi inaspettati e porta a galla segreti e bugie, che saranno dipanati grazie a Tommaso, interpretato da Francesco Venditti, un brillante poliziotto nonché marito di Viola, interpretata da Giorgia Würth, la migliore amica di Laura.

Colpa dei Sensi sarà prossimamente nella prima serata di Canale5.