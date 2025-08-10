Stop a La Notte nel Cuore: la dizi stasera, 10 agosto 2025, non va in onda. Al suo posto arriva il Film Un Amore come te

Anticipazioni TV

La Notte nel Cuore va in pausa estiva e non va in onda su Canale5. Questa sera, 10 agosto 2025, al posto delle vicende dei gemelli Nuh e Melek arriva un film turco dal titolo Un Amore come te. Ma sino a quando ci sarà lo stop della dizi e cosa succederà nella settimana di Ferragosto 2025? Scopriamolo insieme.

Cambio di programmazione per La Notte nel Cuore. La dizi turca della domenica in prima serata, si prende una pausa e non andrà in onda stasera, 10 agosto 2025. Uno Stop che sa di estate e fa parte di una tattica che Canale5 sta usando, con molte delle sue storie d’amore turche, per non far perdere agli spettatori nemmeno un momento in compagnia con i loro personaggi preferiti. Ma cosa succederà e cosa ci sarà al suo posto? Scopriamolo insieme.

Stop a La Notte nel Cuore: ecco quando si ferma la dizi di Canale5

La Notte nel Cuore va in vacanza e si ferma nella domenica sera di Canale5. La dizi turca con protagonisti Melek e Nuh non va in onda né stasera, 10 agosto 2025, né il 17 agosto 2025. Le vicende dei gemelli e della famiglia Sansalan – giunte a un punto di svolta nella puntata del 3 agosto 2025, riprenderanno quindi dopo Ferragosto, nell’ultima settimana del mese, per permettere ai suoi spettatori – che la stanno apprezzando moltissimo – di tornare dalle vacanze e di poter godere dei nuovi episodi.

Dicevamo che siamo arrivati a un punto di svolta e questo perché Nihayet ha rivelato a Sevilay che lei è stata adottata e la ragazza ha dunque capito che la sua famiglia l’ha ingannata per tutto questo tempo. Melek invece ha scoperto di essere incinta ed è un vero problema soprattutto perché Nuh, che lei non vuole deludere e perdere, non ha alcuna intenzione di perdonare Cihan, Samet e soprattutto non Esat.

La Notte Nel Cuore: ecco quando tornerà su Canale5

La scelta di sospendere La Notte nel Cuore fa parte di quella strategia già attuata da Canale5 con le Soap. Beautiful è in pausa estiva con le sue puntate inedite mentre nella settimana di Ferragosto 2025, Io Sono Farah è sospesa mentre Forbidden Fruit subirà uno stop il 15 agosto 2025. Piccoli cambiamenti anzi piccoli accorgimenti per permettere al pubblico delle Soap Opera e più in generale agli appassionati delle storie turche di non perdere neanche una puntata dei loro amati appuntamenti.

La Notte nel Cuore tornerà quindi dopo i giorni caldi di agosto. Rivedremo Nuh, Melek, Ciha, Sevilay e Sumru domenica 24 agosto 2025, sempre in prima serata e la dizi ci farà compagnia per tutto settembre 2025.

Cosa ci sarà al posto de La Notte nel Cuore?

Per farci sentire meno la mancanza de La Notte nel Cuore, Canale 5 questa sera – domenica 10 agosto 2025 – alle ore 21.40 ci propone un’altra storia d’amore turca, ovvero Un Amore come te, con Burak Özçivit, il Kemal di Endless Love e Fahriye Evcen. I due, co-protagonisti nel film, sono realmente una coppia e si sono sposati nel 2017. Scopriamo insieme la trama:

Deniz/Defne si trasferisce a Muğla con uno scopo: dimenticare il suo passato. Per farlo comincia a lavorare come gelataia. Mentre sta facendo la spesa per comprare gli ingredienti per realizzare il suo gelato, fa la conoscenza di Ali, che si innamora di lei a prima vista. Il giovane sta lottando per tenere in piedi e per gestire al meglio il ristorante della sua famiglia, che si trova in un villaggio di pescatori dell’Egeo. Il loro amore saprà aiutare entrambi a vincere i propri problemi personali?

La Notte nel Cuore va in onda in prima serata su Canale5.