Can Yaman lascia Viola come il Mare: non sarà nel cast della terza stagione

News VIP

Can Yaman fuori dal cast di Viola come il Mare 3, l'annuncio ufficiale che delude le fan dell'attore turco.

Can Yaman lascia Viola come il Mare. Il timore dei fan dopo il grande successo dell’attore turco con El Turco e Sandokan, e gli impegni con le nuove stagioni di queste serie tv internazionali, diventa realtà e Can non sarà nel cast della terza stagione della fiction di Canale 5 con Francesca Chillemi.

Can Yaman lascia Viola come il Mare

Negli ultimi mesi, Can Yaman è diventato un attore internazionale grazie a due grandi produzioni che l’hanno visto protagonista ovvero El Turco e Sandokan. Nella serie tv storica, Can impersona il giannizzero ottomano Hasan Balaban al fianco dell’attrice italiana Greta Ferro, dando prova di grande maestria con la spada e nel combattimento corpo a corpo ma anche a cavallo, per non parlare poi delle coinvolgenti scene d’amore. Nel nuovo adattamento televisivo del ciclo narrativo di Emilio Salgari, invece, Can è la Tigre della Malesia e tutti sono in attesa della messa in onda della serie tv che dovrebbe approdare in autunno su Rai 1.

Così, vedendolo sempre più famoso in tutto il mondo ma anche sempre più occupato dato che entrambe le serie tv sono state rinnovate per una seconda stagione, le fan di Yaman hanno iniziato a temere che l’attore dovesse sacrificare qualcosa e che quel qualcosa sarebbe stato proprio Viola come il Mare. La terza stagione è in cantiere ma ha subito dei ritardi a causa degli impegni personali dei protagonisti, anche di Francesca Chillemi che è in dolce attesa e sta vivendo una gravidanza delicata, che potrà tornare a vestire i panni di Viola Vitale solo dopo il parto. Purtroppo i timori delle fan sono reali, dato che Can ha deciso di non prendere parte alla nuova stagione.

Can Yaman non sarà in Viola come il Mare 3

L’impegno di Can Yaman sul set di ben due serie tv internazionali come El Turco e Sandokan, che oltre a lunghi mesi di riprese richiedono anche una preparazione estrema a livello mentale e fisico, lo ha portato a dover prendere delle precise scelte lavorative. L’attore turco, infatti, non sarà tra i protagonisti della terza stagione di Viola come il Mare, la fiction con Francesca Chillemi che lo vede nei panni di Francesco Demir.

Dopo l’annuncio ufficiale è stata immediata la reazione delle fan del divo turco, molte delle quali non hanno gradito l’uscita di scena di Yaman dalla serie tv, anche perché gran parte della narrazione era incentrata proprio sul rapporto tra la protagonista e l’ispettore capo. Chi prenderà il suo posto? Al momento ancora nessuna notizia ufficiale, sappiamo solo che le riprese si terranno tra la fine del 2025 e i primi mesi del 2026, prima della messa in onda su Canale 5.