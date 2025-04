Primi Ciak di A Testa Alta, la Nuova Fiction con Sabrina Ferilli prossimamente su Canale5

Anticipazioni TV

Sono cominciati i primi ciak di A Testa Alta. Sabrina Ferilli sta per tornare su Canale5 con una storia di una donna che deve lottare per difendere se stessa e suo figlio da un terribile scandalo.

Sono cominciate le riprese della nuova fiction - coproduzione RTI – Banijay Studios Italy – A Testa Alta. Sabrina Ferilli torna protagonista della prima serata di Canale5 con una serie diretta da Giacomo Martelli, prodotta da Marco Belardi e scritta da Mizio Curcio, Andrea Nobile, Nicoletta Senzacqua e Paolo Marchesini.

A Testa Alta: ecco la Trama della nuova Fiction in arrivo su Canale5

Sabrina Ferilli torna in TV con una nuova Fiction intitolata A Testa Alta, di cui in questi giorni sono iniziati i primi ciak. Dopo essere stata protagonista su Rai1, nel 2024, con Gloria, l’attrice romana è pronta a vestire i panni di Virginia Terzi, una preside di un liceo situato in un borgo tranquillo affacciato sulle rive di un lago laziale, alle porte di Roma.

Virginia è una brillante educatrice ma anche una madre molto attenta. Ha ideato un progetto innovativo contro la dipendenza digitale che ha chiamato A testa alta e tutto nella sua vita sembra andare bene fino a quando un suo video intimo viene diffuso senza il suo consenso. Su di lei si scatena lo scandalo mediatico e la comunità si divide tra chi la giudica e chi invece la vede come vittima. Virginia viene trascinata in un vortice terribile, fatto di accuse e di macchie di fango sulla sua reputazione.

La serie vuole raccontare una storia di caduta e di rinascita e segue il doloroso percorso che una donna, ancora oggi, deve affrontare per ottenere giustizia. Tra scandali digitali, ricatti, amori adolescenziali, legami famigliari e segreti nascosti, Virginia deve proteggere se stessa, suo figlio e suoi valori. Ma non sarà facile.

A Testa Alta sarà in onda prossimamente nella prima serata di Canale5.