I Cesaroni emozionano Giffoni, Claudio Amendola: "Diamo un messaggio di altruismo"

Al Giffoni Film Festival Claudio Amendola, Matteo Branciamore e le new entry Marta Filippi e Andrea Arru hanno raccontato in anteprima cosa sarà I Cesaroni - Il Ritorno, revival della fiction di successo in arrivo prossimamente su Canale 5: tutte le anticipazioni.

Il tavolo della colazione, le risate in cucina, gli abbracci stretti. I Cesaroni sono tornati o forse non se ne sono mai andati davvero. È proprio questa la sensazione che abbiamo provato guardando l'entusiasmo con cui il pubblico del Giffoni Film Festival ha accolto il cast de I Cesaroni - Il Ritorno, il revival della storica fiction di Canale 5. Claudio Amendola, Matteo Branciamore, e i nuovi protagonisti Marta Filippi e Andrea Arru, insieme alla produttrice Verdiana Bixio (Publispei) e a Francesca Galiani di Mediaset hanno incontrato il pubblico e svelato tante anticipazioni su ciò che vedremo prossimamente.

I Cesaroni - Il Ritorno a Giffoni: L'incontro con i giovani giurati

Nella sala Truffaut è stata mostrata in anteprima qualche scena de I Cesaroni – Il Ritorno, revival attesissimo che segna il ritorno sul piccolo schermo della famiglia romana più amata della televisione italiana. La serie, prodotta da Publispei in co-produzione con RTI/Mediaset, andrà in onda prossimamente su Canale 5 e sarà composta da dodici episodi diretti e interpretati dallo stesso Amendola. "I Cesaroni sono brave persone con un cuore grande", ha dichiarato Amendola durante l'incontro con i ragazzi. "Non c'è un personaggio che non si metta in gioco per aiutare l'altro. In un mondo che oggi sembra fatto per dividerci, noi vogliamo ricordare che essere altruisti è ancora possibile. Sarei felice se attraverso i nostri personaggi le persone tornassero a credere nei rapporti veri", è stato il messaggio dell'attore. Il gesto dell'abbraccio, quello che ha sempre contraddistinto la famiglia Cesaroni, ha attraversato anche il Giffoni Film Festival. "Ritornate ad abbracciarvi come fa ancora la nostra famiglia", è stato l'invito commosso agli spettatori.

La trama e il cast de I Cesaroni - Il Ritorno

La nuova stagione vedrà Giulio Cesaroni (Claudio Amendola) alle prese con una nuova vita da nonno e da imprenditore della bottiglieria di famiglia, in un quartiere Garbatella che conserva la sua anima, ma che oggi nasconde anche nuove difficoltà economiche e personali. Il ritorno dei tre figli Rudi (Niccolò Centioni), Mimmo (Federico Russo) e Marco (Matteo Branciamore), ormai adulto e padre a sua volta, riporta sullo schermo l'intreccio familiare e affettivo che ha reso la serie un fenomeno cult.

Accanto a loro, le nuove generazioni: Marta (Valentina Bivona), figlia di Marco ed Eva, e il piccolo Adriano (Pietro Serpi), figlio di Marco e della nuova compagna Virginia (Marta Filippi). Lucia Ocone e Ricky Memphis interpretano rispettivamente Livia e Carlo. Livia è una nuova figura che aiuterà i Cesaroni a salvare la loro bottiglieria, mentre Carlo è il padre di Virginia e diventa il consuocero di Giulio. Tra le new entry anche Olmo, interpretato da Andrea Arru, un ragazzo neurodivergente che vivrà la sua adolescenza e le sue relazioni con la forza della sua unicità. "Un personaggio diretto, spiazzante, affascinante e colto", lo ha descritto il giovane interprete che avevamo conosciuto nella serie DI4RI.

Le emozioni per il ritorno di un cult

Non è mancato il ricordo dell'attore e collga Antonello Fassari, lo storico Cesare, scomparso ad aprile. Abbiamo sperato fino all'ultimo di riuscire a coinvolgerlo ma Cesare era unico. Ci siamo divisi le sue battute, ma lui resterà sempre con noi" ha detto Amendola ai giornalisti. Per Matteo Branciamore il ritorno è stato emozionante: "Dopo undici anni, sono tornato nella famiglia dove sono cresciuto. Marco ora è un uomo che inizia a capire cosa significhi essere padre. Finalmente avrà un dialogo con Giulio, due generazioni che finalmente si confrontano". Per Marta Filippi, romana di Garbatella e fan della prima ora, il sogno si è realizzato. "Da ragazzina cercavo di sbirciare le riprese. Sul diario delle medie avevo scritto la canzone di Matteo Branciamore, Un mare di guai. Entrare in casa Cesaroni è stato come rientrare in una famiglia", ha raccontato l'attrice, compagna di Branciamore anche nella vita.

Alla domanda su come descriverebbero la nuova stagione in una parola, le risposte sono arrivate di getto. "Conferma", ha detto Amendola. "Abbraccio e famiglia", ha aggiunto Branciamore. Per Filippi è semplicemente "De core", sintesi perfetta di passione, autenticità e appartenenza. L'attesa per il revival de I Cesaroni è alle stelle. A distanza di dieci anni, questo fenomeno riesce ancora a far emozionare e far sentire tutti parte della stessa, grande famiglia. Appuntamento prossimamente su Canale 5.