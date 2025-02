My Home My Destiny 2 Anticipazioni 6 febbraio 2025: Il doloroso passato di Baris...

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di My Home My Destiny in onda il 6 febbraio 2025 su Canale 5: Baris sta facendo un doloroso viaggio nei ricordi...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny, scopriamo che, nella puntata in onda il 6 febbraio 2025 alle 16:50, Zeynep fa vedere a Nesrin le case che sta selezionando: vorrebbe trovarne una tutta per sé e Baris. Intanto, quest'ultimo sta facendo un viaggio nei ricordi. Rivede se stesso bambino, trascurato dai genitori. Nel mentre, Zeynep sta confidando a Nesrin che Sakine non sa ancora che dopo il matrimonio andrà a convivere; e quest'ultima ha paura di perderla, come ha perduto i suoi due figli. La protagonista le racconta dei suoi fratelli, e si sofferma sulla sorella, Gulbin...

My Home My Destiny Anticipazioni: Zeynep cerca casa!

Zeynep sta mostrando a Nesrin le case che sta selezionando per andare a vederle: il suo sogno è quello di trovarne una tutta per sé e per Baris. La giovane ammette che, forse, tra il matrimonio e la convivenza, sta affrettando un po' le cose, ma ha capito che è tempo per loro di essere felici, visto che hanno sofferto abbastanza. La sua nuova "amica", che intanto continua a tramare nell'ombra per vendicarsi, finge di essere contenta per Zeynep, tanto che si mette persino a darle consigli su quale potrebbe essere l'abitazione più adatta come "nido d'amore"...

My Home My Destiny Anticipazioni: Baris rivive dei dolorosi ricordi d'infanzia...

Per Baris ha inizio un dolorosissimo viaggio nei ricordi. Il rosso sta passeggiando da solo, e dopo aver pensato e ripensato alle parole usate da Zeynep per parlare del loro imminente matrimonio, arriva a casa sua. Qui s'immagina di rivedersi da bambino, quando cercava inutilmente di attirare l'attenzione di sua madre; infatti, la donna, così come anche il padre, era sempre troppo occupata a prendersi cura di Savas per degnarlo di considerazione. La sofferenza di Baris nel far riaffiorare questi ricordi è palpabile...

Zeynep fa una confessione a Nesrin, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 6 febbraio 2025

Zeynep confida a Nesrin che né Nermin né Sakine sanno che, dopo il matrimonio, andrà a vivere con Baris. La mora aggiunge che la madre biologica, senza ombra di dubbio, ne soffrirebbe molto, perché avrebbe paura di perderla, come ha già perduto gli altri due figli. La ragazza, allora, la interroga sui suoi fratelli, ma Zeynep preferisce tergiversare: è un tasto dolente. Poi, però, finisce con il menzionarle Gulbin, la sorella maggiore, che se ne andò di casa facendo perdere le sue tracce all'età di quindici anni. La protagonista, che all'epoca aveva solo cinque anni, confessa di avercela avuta con lei, poiché si era sentita abbandonata...

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.