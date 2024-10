My Home My Destiny 2 Anticipazioni 30 ottobre 2024: Zeynep e Baris fanno pace!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di My Home My Destiny in onda il 30 ottobre 2024 su Canale 5 rivelano che finalmente Zeynep e Baris riescono a riappacificarsi!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny sono sorprendenti. Nell'episodio in onda il 30 ottobre 2024, finalmente, Zeynep e Baris hanno modo di parlare a quattr'occhi, dopo il duro scontro che hanno avuto. I due non soltanto si confrontano, ma riescono persino a chiarirsi. La serata si conclude in modo piacevole per tutti loro, con balli e specialmente risate...

My Home My Destiny Anticipazioni: Zeynep apre il suo cuore...

Sultan ed Emine, preoccupate per l'umore di Zeynep, hanno deciso di organizzare una cena fuori per provare a farle tornare il sorriso. Inizialmente, la giovane non sembrava tanto convinta, ma alla fine ha accettato, e non se ne è pentita. Infatti, complici chiacchiere, risate e qualche bicchiere di vino, Zeynep è riuscita a distrarsi dai suoi problemi. Poi, tra l'altro, si è persino sfogata, esplicitando alla migliore amica e a sua madre che cosa provi realmente...

My Home My Destiny Anticipazioni: Savas si organizza con Sultan...

Baris è giù di corda tanto quanto lo è Zeynep: i due sono egualmente tristi perché hanno avuto un'accesa discussione. Allora, Ali Riza ha pianificato una serata fuori per tentare di distendere il clima che c'è in casa da quando Baris e Zeynep hanno litigato. E proprio mentre quest'ultima sta per rincasare insieme a Sultan ed Emine, Savas la chiama...

Zeynep e Baris fanno pace, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 30 ottobre 2024

Alla fine, si ritrovano tutti nello stesso locale. Infatti, Sultan e Savas si sono accordati per incontrarsi, con il fine di far incontrare Zeynep e Baris: è importante che i due riescano a ritagliarsi un momento per confrontarsi per provare a chiarirsi. Finalmente, Zeynep e Baris hanno modo di avere un faccia a faccia sincero, che, per fortuna, culmina con una riappacificazione. Gli altri ne sono molto felici, tanto che la serata si conclude in modo piacevole, con balli e risate per chiunque!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny dal 28 ottobre al 1° novembre 2024.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.40.