My Home My Destiny 2 Anticipazioni 1° novembre 2024: Ali Riza furioso con Ozlem!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di My Home My Destiny in onda il 1° novembre 2024 su Canale 5 rivelano che Ali Riza è molto arrabbiato con Ozlem...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny ci terranno sulle spine. Nell'episodio in onda il 1° novembre 2024, l'arrivo di Ozlem sta creando ancora delle tensioni in casa. Infatti, la donna non riesce ad accettare che i suoi cari abbiano deciso d'intrecciare dei legami tanto profondi con Zeynep, Sultan ed il resto della loro famiglia allargata.

My Home My Destiny Anticipazioni: Ozlem contro Zeynep!

Ozlem non riesce ad accettare che Baris si stia interessando ad una persona come Zeynep. Infatti, la donna non ha la minima intenzione di lasciare che il fratello continui a frequentare la sua dipendente, che, a parer suo, non è all'altezza, anche e soprattutto perché ha una situazione famigliare a dir poco complicata: non vuole che Baris resti coinvolto e scottato...

My Home My Destiny Anticipazioni: Baris e Zeynep in crisi...

Nonostante l'opinione avversa di Ozlem, Baris ha precisato che avrebbe continuato ad approfondire la conoscenza con Zeynep, poiché profondamente affezionato a lei. Tuttavia, il loro rapporto è entrato in crisi nel momento in cui lui è entrato a conoscenza del fatto che Zeynep aveva assunto la difesa di Mehdi senza dirgli nulla. Sentendosi tradito e ferito, Baris si è infuriato, e ne è nata un'accesa lite.

Ali Riza arrabbiato con Ozlem, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 1° novembre 2024

Per fortuna, finalmente Zeynep e Baris sono riusciti a parlare tranquillamente e a riappacificarsi. Mentre tutti se ne compiacciono, c'è qualcuno che non ne sembra tanto felice. Ozlem, infatti, con il suo atteggiamento ostile, continua a creare delle tensioni in casa. Ali Riza, pur volendo molto bene alla nipote, non riesce a tollerare il suo comportamento: non fa altro che aggiungere carne sul fuoco. Per questo motivo, lo zio sembra piuttosto arrabbiato...

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.40.