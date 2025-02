My Home My Destiny 2 Anticipazioni 13 febbraio 2025: Savas fa una scoperta su Tarik. Baris sospettoso...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di My Home My Destiny in onda il 13 febbraio 2025 su Canale 5 rivelano che, alla luce della nuova scoperta di Savas, Baris ha ancora più sospetti su Tarik!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny ci terranno col fiato sospeso. Nell'episodio in onda il 13 febbraio 2025, Savas sta indagando su Tarik, ed informa Baris che ha tutti profili social privati; tuttavia, è riuscito ad accedere ad uno di essi. Il rosso si rende conto che il profilo in questione è stato creato di recente. Sempre più sospettoso, contatta una sua conoscenza per investigare su Tarik. In un secondo momento, Sultan ed Ali Riza si confrontano in merito al momento in cui hanno rivelato rispettivamente alla figlia e ai nipoti delle loro imminenti nozze. Poi, lui la mette al corrente della sua intenzione di affittare sin da subito una casa per loro due. Intanto, Emine si sfoga con Nuh, e gli confida che proprio non si fida di Nesrin...

My Home My Destiny Anticipazioni: Savas aggiorna Baris su Tarik...

Baris ha affidato a Savas un importante compito: indagare su Tarik. Il rosso non riesce proprio a fidarsi del nuovo arrivato, ed intende andare fino in fondo per scoprire quanto prima se la sua intuizione sia corretta o meno. Il fratello sta facendo del suo meglio per accontentarlo, pur pensando che Baris stia esagerando. Ora, ad esempio, Savas sta dicendo a quest'ultimo che i profili social di Tarik sono tutti privati, ma è comunque riuscito ad entrare in uno di essi, e che per lui non ci sia nulla che valga la pena attenzionare. Tuttavia, Baris nota che il profilo in questione è stato creato da poco, tanto che le foto presenti sono recenti. Mentre per Savas si tratta di un'inezia, l'avvocato è ancora più sospettoso; così, si mette in contatto con un investigatore...

My Home My Destiny Anticipazioni: La proposta di Ali Riza per Sultan!

Finalmente, ce l'hanno fatto: Sultan ha rivelato ad Emine che sta per sposarsi con Ali Riza, e quest'ultimo lo ha rivelato a Baris e Savas. Entrambi concordano su quanto siano fortunati, dato che i tre si sono dimostrati sin da subito entusiasti di questo imminente matrimonio. Dopodiché, Ali Riza fa un ulteriore passo in avanti, mettendo Sultan al corrente della sua volontà di trovare una casa da affittare anche subito per andare a vivere insieme; inoltre, l'uomo sottolinea che chiunque dei loro cari ne abbia voglia, potrà stare con loro...

Emine fa una confidenza a Nuh, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 13 febbraio 2025

Emine accetta il passaggio di Nuh, sotto lo sguardo vigile di Savas, che, evidentemente, è geloso della sua collaboratrice. Emine si sta dirigendo al negozio di abiti da sposa, dove la stanno aspettando Zeynep e Nesrin. Ed è proprio di quest'ultima che la figlia di Sultan vuole parlare con il suo amico. Emine ci tiene a mettere l'accento sulla scarsa fiducia e la scarsa simpatia che nutre nei confronti di Nesrin; allora Nuh ne approfitta per farle una battuta scherzosa: secondo lui, lei è semplicemente infastidita dal fatto che la sua migliore amica si sia trovata un'altra amica. Dopodiché, i due si mettono a ripercorrere i bei vecchi tempi, e, tra una chiacchiera ed un'altra, si fanno anche qualche risata...

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.