La Promessa Anticipazioni 8 giugno 2025: Catalina prende una decisione sconvolgente!

Nella puntata de La Promessa in onda l'8 giugno 2025 su Rete4 vedremo Catalina fare una scelta molto difficile per il suo futuro mentre Martina sarà sempre più in ansia per la vicinanza di Julia a Curro. Scopriamo insieme cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa ci dà appuntamento l’8 giugno 2025 alle ore 19.40 su Rete4. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Catalina riferirà a Pelayo di non voler confessare ad Adriano della sua gravidanza e di voler lasciare a lui la scelta di cosa fare con la loro relazione. Intanto Don Romulo e Pia andranno a trovare Manuel in carcere e lo rassicureranno che i suoi genitori stanno facendo di tutto per proteggerlo e per farlo scarcerare. Ayala andrà su tutte le furie dopo aver scoperto che il cuoco del suo matrimonio ha dato forfait e sfogherà il suo risentimento contro tutti gli abitanti della tenuta. Jana invece prenderà una decisione riguardo all’offerta dei marchesi. Vediamo insieme cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 8 giugno 2025: Catalina prende una decisione sconvolgete

Catalina ha rivelato tutto a Pelayo e gli ha anche confessato che il padre del bambino che aspetta non è suo. Il conte non ha preso per nulla bene questa novità ma ha comunque spinto la ragazza a contattare Adriano per metterlo al corrente di tutto. Peccato però che il mezzadro abbia lasciato il paese e che non sia così semplice rintracciarlo. Catalina deciderà di non sforzarsi ulteriormente e riferirà a Pelayo di non voler più cercare Adriano. La giovane lo lascerà libero di prendere la sua decisione riguardo al loro rapporto e al loro matrimonio.

La Promessa Anticipazioni: Don Romulo e Pia rassicurano Manuel

Manuel è stato arrestato e Don Alonso e Cruz stanno facendo di tutto per farlo uscire di prigione. Don Romulo e Pia andranno a trovare il marchesino in carcere e lo rassicureranno dicendogli che i suoi genitori stanno facendo di tutto per farlo scagionare. Intanto il cuoco scelto per preparare il pranzo di matrimonio di Ayala e Margarita darà forfait. Il conte si infurierà e sfogherà tutta la sua frustrazione prendendosela con tutti quelli che gli capiteranno a tiro. Margarita sarà costretta a escogitare un piano B per tentare di calmare il suo futuro marito.

Martina ha paura di Julia, ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

Martina sarà sempre più preoccupata per la vicinanza di Julia a Curro. La marchesina, che sa chi è davvero la ragazza, avrà paura che la giovane condizioni il baronetto e che lo allontani da lei, mettendosi in mezzo alla loro relazione. Jana intanto prenderà una decisione in merito alla proposta di Don Alonso, anzi il tentativo di corruzione da parte del nobile. La cameriera sarà pronta a dire un secco NO ai due nobili, che non vedono l’ora di liberarsi di lei.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.