La Promessa Anticipazioni 9 giugno 2025: Jana gela i marchesi, il suo è un NO categorico!

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le trame de La Promessa in onda il 9 giugno 2025 su Rete4. Nell'episodio della Soap Jana rifiuterà il denaro dei marchesi e manderà Cruz su tutte le furie contro Don Alonso.

Nella puntata de La Promessa in onda il 9 giugno 2025, alle ore 19.40 su Rete4, Jana prenderà una decisione che lascerà i marchesi senza parole. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la giovane cameriera anzi ex cameriera, rifiuterà l’offerta in denaro di Don Alonso e ribadirà la sua intenzione di non voler abbandonare Manuel. Il marchese non getterà la spugna e tornerà all’attacco con la ragazza, che perderà completamente le staffe. Intanto Maria soffrirà ancora moltissimo per l’assenza di Salvador. Da quando il ragazzo se n’è andato per la Fernandez non è più lo stesso. Scopriamo insieme, nel dettaglio, cosa succederà.

La Promessa Anticipazioni 9 giugno 2025: Jana non abbandonerà mai Manuel

Don Alonso ha provato a corrompere Jana e le ha offerto dei soldi per lasciare la tenuta e per allontanarsi per sempre da Manuel. I marchesi non hanno mai sopportato che il loro figlio, il loro erede, si sia innamorato di una sguattera. Non possono permettere che la loro famiglia accolga una donna umile e non possono permettersi altri scandali. Per questo Alonso ha proposto a Jana una "buona uscita" per liberarsi di lei. Peccato però che la giovane non abbia alcuna intenzione di abbandonare il suo amore, di cui è sinceramente innamorata.

La Promessa: Jana rifiuta il denaro dei marchesi, Cruz si infuria con Don Alonso

Jana rifiuterà ogni ricatto di Don Alonso. La cameriera non accetterà il denaro offerto dai marchesi ma soprattutto non sopporterà di trovare nella sua stanza, comunque, una borsa di soldi. La cameriera andrà su tutte le furie e restituirà la somma con rabbia a Cruz, che non reagirà per nulla bene. La marchesa se la prenderà con suo marito e lo accuserà di non aver ragionato prima di agire. La nobile consiglierà al consorte di stare molto più attento e di non fare più mosse di questo genere se davvero vuole liberarsi di Jana.

Maria distrutta dall’assenza di Salvador, ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

Jana dovrà guardarsi le spalle da Don Alono e Cruz e dovrà subire altre terribili umiliazioni da parte dei marchesi, furiosi con lei per aver insidiato il loro figlio. La ragazza potrà però contare sull’aiuto di Donna Pia, Don Romulo e soprattutto di Maria, sempre pronta a darle una mano. La Fernandez sarà però tormentata da altri pensieri. Sarà infatti molto triste per l’assenza di Salvador e sentirà che la distanza tra lei e il suo amato è diventata ancora più grande. Riuscirà a evitare che tra loro ci sia un addio definitivo?

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.