La Promessa Anticipazioni 14 giugno 2025: Cruz ordina a Petra di cacciare Pia per sempre!

Vediamo le Anticipazioni e le trame de La Promessa in onda il 14 giugno 2025 su Rete4. Nell'episodio della Soap Cruz darà a Petra l'ordine di tenere Pia lontana dalla tenuta mentre Catalina avrà paura che Pelayo l'abbandoni.

Per Pia si mette molto male. Nella puntata de La Promessa in onda il 14 giugno 2025 alle ore 19.40 su Rete4, Cruz ordinerà a Petra di tenere lontana Pia dalla tenuta e di non permetterle né di fare visita ai suoi colleghi né tantomeno di riavere il suo lavoro. Per la governante sarà musica per le sue orecchie. Intanto Catalina sarà molto in ansia per la sua situazione e si sfogherà con Simona dicendole di aver molto paura della decisione di Pelayo. Il conte la lascerà? Petra accuserà Ayala di essere un egoista e di pensare solo al proprio matrimonio quando nella famiglia è scoppiato il caos.

La Promessa Anticipazioni 14 giugno 2025: Cruz dice NO, Pia non tornerà mai alla tenuta!

Pia vorrebbe tornare ad avere un posto a La Promessa ma sa che la sua richiesta potrebbe non essere accettata. Ad accoglierla alla tenuta è stata Petra che le ha fatto capire sin da subito di non essere contenta di rivederla e di non volerla di nuovo tra i piedi. Ma la governante ha fatto molto di più; è infatti corsa a informare immediatamente la marchesa che, come prevedibile, ha tirato fuori le unghie. Cruz ha ordinato a Petra di cacciare Pia e di non permetterle di riavvicinarsi alla sua casa nemmeno per far visita ai suoi colleghi.

La Promessa Anticipazioni: Catalina ha paura che Pelayo l’abbandoni

Catalina ha preso una decisione difficile e ora deve solo attendere. La ragazza ha deciso di non rivelare ad Adriano la verità sul bambino e di lasciare a Pelayo la decisione sulla loro relazione. La marchesina spera che il suo innamorato decida di non abbandonarla ma purtroppo per il momento non ha avuto alcuna risposta da lui. Amareggiata e preoccupata, Catalina si confiderà con Simona e le rivelerà di aver paura che il conte decida di chiudere ogni rapporto con lei, lasciandola sola e in difficoltà.

Petra accusa Ayala di essere un egoista, ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

Manuel è tornato a casa ma alla tenuta c’è ancora il caos e questo perché Don Romulo è in arresto. Il maggiordomo si è preso la colpa dell’omicidio di Don Gregorio e ha salvato il marchesino. Petra non sopporterà più Ayala, che non smette e non smetterà di pensare al suo matrimonio nonostante quello che sta succedendo e si dimostrerà totalmente insensibile. La governante accuserà Ignacio di essere un egoista. Vera invece capirà che Simona e Candela sanno qualcosa sul suo segreto e cercherà di capire come abbiano fatto a scoprirlo.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.