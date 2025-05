La Promessa Anticipazioni 1° giugno 2025: Cruz minaccia tutti, nessuno deve parlare di Manuel e Jana!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 1° giugno 2025 su Rete4. Nell'episodio della Soap, Cruz intimare a tutti di non far parlare della relazione tra Jana e Manuel mentre Julia confesserà a Martina cosa vuole davvero scoprire...

Il matrimonio fallito tra Jana e Manuel non deve in nessun modo trapelare fuori dalla tenuta. Le anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda il 1° giugno 2025, alle ore 19.40 su Rete4, Cruz intimerà a tutti, nobili e camerieri, di non parlare della relazione tra suo figlio e la domestica altrimenti prenderà dei provvedimenti molto seri. Intanto Julia confesserà a Martina cosa vuole davvero da Curro e le rivelerà di sapere ogni cosa riguardo a Paco prima che morisse. Amalia confesserà a Lope di pensare che lui non sia all’altezza di sua figlia e gli dirà di essere certa che tra loro non sia vero amore.

La Promessa Anticipazioni 1° giugno 2025: Cruz intima a tutti di non parlare di Jana e Manuel

Cruz ha interrotto le nozze di Jana e Manuel e da quel momento alla tenuta è scoppiato il caos. La marchesa è pronta a vendicarsi di quello che è successo e sicuramente se la prenderà con la povera Jana, che non è ancora tornata a lavoro. Manuel le ha consigliato prudenza ma le ha anche fatto notare che da ora in poi non potrà più svolgere le sue mansioni di domestica. Come fidanzata del marchese, dovrà cambiare vita. Peccato però che Cruz non abbia alcuna intenzione di riconoscere nemmeno il loro fidanzamento. La marchesa intimerà a tutti di non parlare della relazione tra suo figlio e la giovane biondina e di mantenere questo segreto all’interno delle mura della tenuta. Nessuno, all’esterno, deve saperlo altrimenti la famiglia sarà travolta dallo scandalo.

La Promessa Anticipazioni: Julia rivela a Martina i suoi veri piani

Curro ha scoperto chi è davvero Julia ed è pronto a prendersi la responsabilità di quanto successo. Il ragazzo ha confessato alla giovane di aver davvero provocato la morte del suo fidanzato e di non riuscire a perdonarsi per quanto accaduto. Julia anzi Matilde vuole conoscere di più sul suo innamorato e rivelerà a Martina di voler capire cosa sia successo a Paco prima della morte. Amalia intanto tornerà a pungolare Vera affinché la ragazza le restituisca i soldi che ha sottratto a suo padre.

Amalia insulta Lope, ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

Amalia è determinata a riportare Vera a casa ma anche a riprendere i soldi che la ragazza ha sottratto al padre. Per convincerla a farlo, ha minacciato la figlia ed è stata costretta a rivelarle che la loro famiglia rischia la bancarotta. Preoccupata per le decisioni prese dalla ragazza, la duchessa picchierà duro contro Lope. La donna rivelerà al cuoco di pensare che lui non sia all’altezza della figlia e sosterrà che tra loro non ci sia vero amore ma solo un flirt passeggero e piuttosto banale. Queste parole faranno soffrire il povero Lope, che si sentirà nuovamente in difetto.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.