La Promessa Anticipazioni 7 ottobre 2025: Leocadia riabbraccia sua figlia, arriva Angela!

Cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 7 ottobre 2025? Ecco le anticipazioni dell'episodio della Soap di Rete4.

Alla tenuta ci sono grandi novità ma non tutti sono felici di queste news. Nella puntata de La Promessa in onda il 7 ottobre 2025, alle ore 19.50 su Rete4, Leocadia si troverà a gestire l’arrivo inaspettato di Angela, sua figlia, alla tenuta. Avremo modo di scoprire qualcosa in più sul passato della nemica numero 1 di Cruz ma anche della sua dolce figlioletta, un personaggio a cui ci affezioneremo sicuramente. Intanto lo scandalo continuerà a tormentare i marchesi e le loro finanze, che rischiano di crollare da un momento all’altro. La gravidanza di Jana complicherà tutto . Sì perché l’arrivo di un nuovo erede, figlio di un’ex cameriera, non farà altro che peggiorare la loro situazione. Ma ecco nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 7 ottobre 2025: Arriva Angela, la figlia di Leocadia

Leocadia sta traumatizzando Cruz e la marchesa è ormai sicura che la sua ex amica sia arrivata per prendersi la sua vendetta contro di lei. La moglie di Don Alonso teme che questo avverrà molto presto; conosce bene Leocadia ma non altrettanto bene il suo passato, quello che lei non ha vissuto credendola morta. Queste informazioni cominceranno a emergere con l’arrivo di Angela, la figlia di Leocadia, ovvero quella bambina che le ha salvato la vita, convincendo Don Romulo a non ucciderla. La ragazza si presenterà a casa Lujàn all’improvviso e sconvolgerà letteralmente la sua mamma, che la credeva in Svizzera a studiare legge. Ma perché non sarà all’Università? Cosa sarà successo?

Don Alonso distrutto dallo scandalo, ecco cosa vedremo nella puntata de La Promessa

Angela spiegherà molto presto a Leocadia il perché del suo arrivo e tra madre e figlia sarà subito scontro. Intanto Don Alonso farà i conti con lo scandalo che si è abbattuto sulla famiglia e che ha fatto naufragare il suo accordo con il signor Duran. Il marchese è particolarmente preoccupato per come si stanno mettendo le cose per le finanze della sua famiglia e teme che i Lujàn dovranno prepararsi al peggio e alle ristrettezze economiche. A peggiorare la situazione è poi arrivata la notizia che Jana è incinta, cosa che presto arriverà alle orecchie di tutta l’alta società.

La Promessa Anticipazioni: Cruz infuriata per la gravidanza di Jana

Cruz ha fatto molta fatica – e la sta facendo ancora - ad abituarsi all’idea che suo figlio sia sposato con una cameriera e forse mai riuscirà a mandare già questo boccone amaro, anzi ha proprio dichiarato a Jana che la odierà per tutta la vita. Sapere poi che è in arrivo un bambino, l’ha resa ancora più inferocita. La felicità di Jana e Manuel non sarà minimamente condivisa dai marchesi, preoccupati anzi che questa notizia peggiori la loro situazione con le famiglie dei nobili, che già hanno iniziato a snobbarli per le scelte che il marchesino ha fatto.

Foto Credit: © RTVE

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica nell'access prime time di Rete 4.