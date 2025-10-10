TGCom24
La Promessa Anticipazioni 11 ottobre 2025: Curro sconvolto da Martina... la marchesina ha un nuovo fidanzato!

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda l'11 ottobre 2025. Ecco le anticipazioni dell'episodio della Soap di Rete4.

La Promessa Anticipazioni 11 ottobre 2025: Curro sconvolto da Martina... la marchesina ha un nuovo fidanzato!

Per Curro sono in arrivo inaspettate e poco piacevoli sorprese. Nella puntata de La Promessa in onda l’11 ottobre 2025, alle ore 19.45 su Rete4, il baronetto parteciperà alla festa dei conti di Ballester e là, durante la serata, incontrerà Martina, accompagnata da un baldo giovanotto che lei presenterà come il suo nuovo fidanzato. Il giovane risponderà al nome di Jacobo Monteclaro e sino dalla sua prima comparsa, non solo non piacerà a Curro (probabilmente geloso) ma lascerà anche negli spettatori un vago senso di inquietudine. Ecco nel dettaglio cosa vedremo nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni: Curro intrigato da Angela ma…

Alla tenuta è arrivata Angela, la figlia di Leocadia. La ragazza si è subito distinta per il suo carattere peperuto e indomito, merito dell’educazione che la mamma le ha dato e che l’ha portata a essere una donna colta e indipendente. La giovane ha confessato di essere arrivata in Spagna – dalla Svizzera dove studia – per recuperare il rapporto con Leocadia, da cui si sente troppo lontana. La nemica di Cruz non ha gradito del tutto questa novità, spaventata che la sua bambina perda l’opportunità di laurearsi e di diventare una professionista, così da non dover chiedere aiuto a nessuno, soprattutto non a un uomo o meglio a un marito. La personalità di Angela ha già colpito nel segno e ha intrigato Curro. Il ragazzo ha trovato in lei una persona con cui è molto piacevole parlare ma il loro rapporto sta per essere frenato da un ritorno, non tanto inaspettato quanto portatore di una “spiacevole” sorpresa.

La Promessa Anticipazioni 11 ottobre 2025: Curro ritrova Martina… con un nuovo fidanzato

Curro si sentirà sempre più attratto da Angela ma sarà distratto dal ritorno di Martina. I due si incontreranno, dopo la partenza della marchesina, alla festa dei conti di Ballester, a cui entrambi parteciperanno. Il baronetto sarà molto sorpreso di ritrovare la sua ex amata proprio a quel ricevimento e questo perché sino a quel momento sarà convinto che la giovane si fosse trasferita in un luogo molto più lontano dalla tenuta. Ma a renderlo nervoso non sarà solo questo particolare. Sì perché a farlo sobbalzare sarà l’accompagnatore della De Lujàn: Jacopo Monteclaro, il suo nuovo fidanzato.

Martina è fidanzata! Ecco cosa vedremo nella puntata de La Promessa

Martina presenterà Jacobo come il suo futuro marito e si mostrerà molto felice accanto a lui. La cosa farà tremare Curro, che non capirà come possa essere stato possibile che la sua amata abbia trovato così velocemente un uomo da sposare. Ma sembrerà proprio che la nipote di Don Alonso abbia davvero deciso di voltare pagina e di convolare a nozze con un giovane molto misterioso, che darà immediatamente l’idea di essere un personaggio da investigare, con dei segreti da nascondere. Angela si renderà subito conto del turbamento di Curro e comprenderà che tra lui e Martina deve esserci stato qualcosa di molto forte, tale da renderle molto difficile l’avvicinarsi al baronetto. Ma sarà davvero così? Angela non avrà nessuna possibilità con il fratello di Jana?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 5 all'11 ottobre 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica nell'access prime time di Rete 4.

