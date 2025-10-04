TGCom24
La Promessa Anticipazioni 5 ottobre 2025: Don Alonso nasconde dei segreti? La verità sta venendo a galla

Silvia Farris
Vediamo cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 5 ottobre 2025. Ecco le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap di Rete4.

Don Alonso aveva un’amante? È la domanda che Teresa, Lope, Vera e Marcelo si stanno facendo e si faranno anche nella puntata de La Promessa in onda il 5 ottobre 2025 su Rete4, alle ore 19.45. I quattro hanno scoperto che la stanza segreta faceva parte degli appartamenti del marchese e non di Cruz e hanno iniziato a pensare che Don Alonso possa avere avuto, in passato, un'altra donna e che l’abbia tenuta nascosta in quella camera con il bambino, frutto del loro amore. Ma sarà davvero così? Di certo il nobile non è privo di misteri e di peccati ma avrà davvero nascosto tutto questo?

La Promessa Anticipazioni 5 ottobre 2025: Teresa, Vera, Marcelo e Lope sospettano di Don Alonso

Don Alonso mente? È una domanda che Teresa, Vera, Marcelo e Lope hanno iniziato a farsi dopo aver scoperto che la stanza segreta che hanno aperto è collegata a quelle che un tempo erano le stanze di Don Alonso. I quattro hanno promesso di indagare ma hanno anche cominciato ad “accusare” il marchese di aver nascosto per anni un terribile segreto: aveva un amante e un figlio. Nonostante non abbiano ancora prova certe, se non la posizione della camera, i domestici non possono escludere che il nobile possa aver nascosto così tanti misteri, del resto la prima persona a sospettare di lui e a farci capire che in passato non è stato un angelo, è stata Jana.

Don Alonso nascondeva Dolores? Ecco cosa vedremo nella puntata de La Promessa

Don Alonso nasconde dei segreti, è certo! Noi spettatori conosciamo benissimo la sua storia d’amore impossibile con Dolores, da cui è nato Curro e che è finita, purtroppo, nel sangue. Teresa, Vera, Marcelo e Lope ignorano invece questa verità, che potrebbe spiegare la culla all’interno della camera. A questo pensiero arriverà Jana, una volta tornata a casa. Sì perché la ragazza, come noi, penserà che la donna nascosta in quel posto segreto possa essere stata sua madre, ai tempi della sua gravidanza. Ma sarà davvero così? Don Alonso avrà cercato di nascondere la sua relazione in questo modo ma allora come è possibile che non abbia mai cercato quel figlio avuto dalla cameriera? C’è qualcosa e ci sarà qualcosa che non torna!

La Promessa Anticipazioni: Jana e Manuel tornano dalla luna di miele

Il mistero della camera segreta diventerà molto importante per Jana che, come abbiamo detto, vorrà saperne di più, convinta che là dentro possa esserci stata sua madre. Attenzione ai colpi di scena riguardanti questa faccenda ma attenzione anche al ritorno della ragazza e di Manuel dalla luna di miele. I due giovani saranno felicissimi per il viaggio appena compiuto ma anche di aver conosciuto delle persone così dolci come Antonio e Nica, davanti a cui si sono sposati di nuovo. Ma un’altra novità allieterà la loro vita anzi un nuovo arrivo alla tenuta, che lascerà tutti senza fiato.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 28 settembre al 4 ottobre 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica nell'access prime time di Rete 4.

Guida TV