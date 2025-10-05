La Promessa Anticipazioni 6 ottobre 2025: Jana è incinta!

Anticipazioni TV

Cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 6 ottobre 2025? Ecco le anticipazioni dell'episodio della Soap di Rete4.

Grandi notizie in arrivo per la famiglia di Manuel e Jana. Nella puntata de La Promessa in onda il 6 ottobre 2025, alle ore 19.50 su Rete4, i neosposi sono tornati dalla luna di miele e l’ex cameriera potrà finalmente dire a suo marito una verità che gli nasconde da qualche tempo. Jana riferirà al marchesino di aspettare un bambino e di averlo scoperto prima di convolare a nozze. Per il giovane Lujàn sarà una felicità immensa mentre per Cruz e Don Alonso no. I due saranno alle prese con lo scandalo che si è scatenato contro la loro famiglia e che farà perdere, come purtroppo previsto, un grande affare. Intanto anche Leocadia avrà il suo bel da fare con sua figlia Angela, arrivata alla tenuta.

La Promessa Anticipazioni 6 ottobre 2025: Jana rivela a Manuel di essere incinta

La luna di miele di Jana e Manuel si è conclusa. I due ragazzi, dopo aver celebrato un secondo matrimonio davanti ai loro salvatori Antonio e Nica, hanno continuato il loro breve ma intenso viaggio, per poi tornare alla tenuta rinfrancati e pronti ad affrontare – di nuovo – la famiglia dei marchesi. Jana ha però una sorpresa da fare a suo marito ed è arrivato il tempo di farlo. La ragazza si presenterà nel suo studio e in maniera estremamente dolce, gli confesserà di essere incinta. Il marchesino scoppierà di gioia e non vedrà l’ora di diventare padre. Peccato però che la notizia non rallegrerà i marchesi, alle prese con uno scandalo che minaccia di rovinare la loro famiglia stavolta per sempre.

La Promessa: Don Alonso perde il suo importante affare, la famiglia è in pericolo

La gravidanza di Jana farà rallegrare tantissimo Curro e Catalina mentre farà infuriare ancora di più Cruz, che vedrà un ulteriore dramma da risolvere. Sì perché lo scandalo che si è abbattuto sulla famiglia è gravissimo. Qualcuno ha fatto trapelare la notizia che Jana è una cameriera e che quindi l’erede del marchesato ha sposato una donna qualunque anzi una serva. I Lujàn sono rovinati e sarà ufficiale quando Don Alonso scoprirà che il signor Duran non intende procedere con il loro affare e vuole rompere ogni loro accordo. Il motivo sarà subito chiaro: non vuole immischiarsi con un nobile che ha “sporcato” il suo sangue. La perdita di questa commessa provocherà un terribile collasso finanziario per i marchesi, che si troveranno in difficoltà come non mai.

Arriva Angela, la figlia di Leocadia: ecco cosa vedremo nelle puntate de La Promessa

Cruz e Don Alonso dovranno fare fronte a un vero e proprio disastro. Stavolta non si tratterà di uno scandalo da poco ma di una vera e propria rivolta della nobiltà contro la famiglia che ha permesso che le regole non venissero rispettate. I marchesi perderanno l’occasione si risanare le finanze del casato e dovranno pure fare fronte alla novità dell’arrivo di un altro erede, che rischia di non avere proprio nulla. Intanto alla tenuta arriverà Angela, la figlia di Leocadia. Sua madre la accoglierà in modo molto strano; sarà infatti preoccupata di averla là con loro… ma perché?

