La Promessa Anticipazioni dal 5 al 9 febbraio 2024: Martina nei guai. Beatriz vuole vendicarsi di lei!

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle puntate de La Promessa, in onda dal 5 al 9 febbraio 2024. La Soap di Canale5, che racconta le avventure e l'amore impossibile di Jana e Manuel, torna nel suo consueto orario. Sarà trasmessa a partire dalle 16.40 dopo l'appuntamento pomeridiano di Amici di Maria de Filippi.

Puntata di Lunedì 5 febbraio 2024

La vita di Martina sta per cambiare. Beatriz Oltra, una sua vecchia conoscenza, è arrivata alla tenuta. Jimena è molto contenta di avere la ragazza come loro ospite e le due vanno subito d'accordo. Don Alonso invece non ne sarà per nulla felice; il marchese ha il sospetto che un altro personaggio sia destinato a turbare la serenità, già precaria, della sua famiglia.

Puntata di Martedì 6 febbraio 2024

Per Martina non sarà facile sbarazzarsi di Beatriz, che si è presentata alla tenuta come una sua vecchia amica. La realtà è però ben diversa. La nuova arrivata pare infatti aver raggiunto la marchesina per prendersi una vendetta per qualcosa accaduto nel loro passato e che non abbia alcuna intenzione di andarsene prima di essere riuscita nel suo intento.

Puntata di Mercoledì 7 febbraio 2024

Lorenzo e la Baronessa sono stati scoperti in atteggiamenti intimi. I due vorrebbero scoprire chi li ha visti baciarsi e fermarlo. Se la loro relazione verrà scoperta, il loro piano e tutti i loro progetti, andranno a monte.

Puntata di Giovedì 8 febbraio 2024

Maria non si capacita di essere stata rifiutata da Salvador. Il ragazzo non vuole sposarla, preso com'è dai ricordi traumatici della guerra. Petra approfitta di questa situazione e con parole come lame taglienti, le schiaffa in faccia tutta la sua infelicità.

Puntata di Venerdì 9 febbraio 2024

Jana ha avuto un flashback sul suo passato e dopo aver ricordato qualcosa di molto importante sul suo passato da bambina, decide di indagare più a fondo.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale 5.