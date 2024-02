La Promessa Anticipazioni 8 febbraio 2024: Maria ha il cuore spezzato. Petra ne approfitta!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda l'8 febbraio 2024 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Petra approfitterà del momento di debolezza di Maria per farle del male...

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 l’8 febbraio 2024, alle ore 16.40, Maria continuerà a non capacitarsi di essere stata rifiutata da Salvador. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la ragazza non riuscirà a convincere il fidanzato a sposarla e nonostante tutti i suoi sforzi, tra i quali organizzare una festa in suo onore, non è riuscita nel suo intento. Petra, malefica come sempre, approfitterà di questo momento di difficoltà della sua collega, per schiaffarle in faccia tutta la sua infelicità. Un tiro mancino che spezzerà ancora di più il cuore della disperata Fernandez.

Anticipazioni La Promessa: Maria delusa da Salvador

Maria non si è arresa ma nonostante i suoi sforzi, non è riuscita a convincere Salvador a tornare a sorridere. Il ragazzo non ha ancora dimenticato gli orrori della guerra e per questo motivo tutto gli sembra inutile e privo di senso, anche il matrimonio con la sua amata. Così facendo ha però spezzato il cuore della povera Fernandez, che sino alla fine ha sperato, anzi è stata convinta, che il suo amato fosse vivo e tornasse da lei. Non si sarebbe mai immaginata che il suo sogno di rivederlo, si sarebbe trasformato in un incubo.

La Promessa Anticipazioni: Salvador e Maria lontani per sempre?

Salvador e Maria non riusciranno a ritrovare la loro sintonia, almeno non ora. La cosa farà soffrire tantissimo la Fernandez, che si sentirà rifiutata. La ragazza cercherà di convincere ancora il suo fidanzato a darsi una possibilità e come durante la guerra, Lope le starà vicino. E questa vicinanza potrebbe essere molto pericolosa…

Trame e Anticipazioni: Petra approfitta delle debolezze di Maria

Maria non riuscirà a nascondere la sua tristezza e ci sarà qualcuno che approfitterà del suo momento di debolezza, per rivolgerle delle cattiverie gratuite. Si tratterà ovviamente di Petra, che già prima del ritorno di Salvador, aveva preso di mira la Fernandez. La cameriera personale di Cruz, ora degradata a semplice domestica, tornerà a fare del male a Maria, schiaffandole in faccia tutta la sua infelicità e sottolineandole il suo destino infausto e malefico.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 5 al 9 febbraio 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.