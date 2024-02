La Promessa Anticipazioni 7 febbraio 2024: Martina e Lorenzo nei guai. Si mette male!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 7 febbraio 2024 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Martina cercherà di fermare Beatriz mentre Lorenzo ed Elisa cercheranno di trovare chi li ha visti baciarsi. I due dovranno fermarlo prima che sveli i loro piani.

Le Anticipazioni de La Promessa in onda su Canale5 il 7 febbraio 2024, alle ore 16.40, ci rivelano che mentre Martina cercherà di liberarsi di Beatriz e troverà grandi ostacoli nel farlo, Lorenzo e la Baronessa saranno molto preoccupati che la loro relazione venga scoperta e che il loro piano vada a monte. Qualcuno li ha visti baciarsi ma non sanno chi possa averli spiati. I due cercheranno di scoprirlo ma soprattutto di fermarlo e zittirlo. Ci riusciranno? I loro progetti saranno salvi o dovranno trovare un altro modo per fregare i marchesi de Lujan?

Anticipazioni La Promessa: Martina con le spalle al muro

Jimena e Beatriz si sono alleate. Tra loro è nato un bel rapporto; le due hanno capito sin da subito di essere fatte della stessa pasta e la marchesina ha finalmente trovato una persona con cui andare davvero d’accordo. Questa amicizia diventerà molto pericola e metterà Martina sempre più con le spalle al muro. La ragazza capirà di essersi proprio messa nei guai e dovrà decidere se continuare a nascondersi o affrontare la verità che da tanto tempo sta nascondendo, per liberarsi della sua finta amica, che la tiene sotto scacco e vuole vendicarsi di lei.

La Promessa Anticipazioni: Lorenzo ed Elisa stanati

Martina non sarà la sola ad avere problemi. Anche Lorenzo ed Elisa vivranno dei momenti di grande tensione. I due sono stati visti mentre si baciavano e chiunque sia stato potrebbe svelare la loro relazione. Se si scoprisse che sono amanti, Alonso mangerebbe la foglia e capirebbe che chi ha incastrato Cruz è proprio il suo perfido cognato, interessato a prendersi la fetta più grande dell’eredità del Barone. Per questo motivo non potranno permettere che lo spione che li ha stanati, parli. Si metteranno quindi alla sua ricerca, facendo domande in lungo e largo. Capiranno di chi si tratta?

Trame e Anticipazioni La Promessa: Chi ha stanato Lorenzo ed Elisa?

La caccia a chi ha scoperto Lorenzo ed Elisa sarà forsennata. Il conte e la baronessa faranno di tutto per scoprire e fermare chi li ha visti, sperando che non si tratti di qualcuno influente alla tenuta. Vi anticipiamo che Lorenzo penserà che ad averlo stanato sia stato suo figlio e penserà persino di farlo fuori, affinché non parli. Ma lo spione non sarà per nulla Curro ma qualcuno legato a lui, biondo e con un vestito da cameriera…

