La Promessa Anticipazioni 9 febbraio 2024: Jana torna all'attacco. Il suo passato non può più avere segreti!

Vediamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 9 febbraio 2024 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Jana avrà un flashback sul suo passato. Cosa ricorderà?

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 9 febbraio 2024, alle ore 16.40, Jana avrà un improvviso flashback sul suo passato. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la ragazza, dopo aver ricordato qualcosa di molto importante sulla sua infanzia, tornerà alla carica. Jana non ha ancora rinunciato a scoprire cosa sia successo a sua madre ma soprattutto non ha gettato la spugna su Curro. La cameriera sarà ancora determinata a ricostruire un rapporto con suo fratello, che ancora non si capacita di essere figlio di una domestica.

Anticipazioni La Promessa: Jana ricorda un particolare del suo passato

Jana è arrivata a La Promessa per scoprire chi abbia ucciso sua madre. La ragazza, nel corso del tempo, ha scoperto che il suo fratellino – che credeva essere morto insieme alla loro mamma – è in realtà vivo e vegeto ed è Curro. La cameriera ha tentato più volte di convincere il giovane conte a credere alle sue parole ma il nipote di Don Alonso ha sempre negato, con forza, di essere il suo fratellino scomparso. Jana non ha gettato e non getterà la spugna e presto avrà un flashback sul suo passato, che le permetterà di far luce su qualche dettaglio importante in più.

La Promessa Anticipazioni: Jana riuscirà a scoprire cosa è successo a Dolores

Sono ormai mesi che Jana è alla ricerca della verità su sua madre e molti nodi sono già venuti al pettine. Non tutti i misteri sono stati però svelati. La ragazza non è purtroppo ancora riuscita a convincere Curro a stare completamente dalla sua parte e nemmeno ad aiutarla a scoprire quello che è accaduto alla loro mamma. Ma presto nuovi dettagli si aggiungeranno a quanto già scoperto.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Misteri e segreti sconvolgeranno la tenuta

Nelle prossime puntate de La Promessa, nuovi misteri e nuovi segreti sconvolgeranno la tenuta. Martina e Lorenzo saranno nei guai e tenteranno di nascondere il loro oscuro passato e i propri piani mentre Jana tenterà ancora di scoprire novità su sua madre e sul suo infausto destino. Per Don Alonso e per tutti gli abitanti della magione, non sono previsti – ancora – momenti di pace.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.