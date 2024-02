La Promessa Anticipazioni 6 febbraio 2024: Jimena e Beatriz alleate!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 6 febbraio 2024 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Jimena sarà felicissima di conoscere Beatriz, con cui stringerà un'amicizia. Martina dovrà guardarsi ancora di più le spalle.

Nella puntata de La Promessa in onda il 6 febbraio 2024, alle ore 16.40 su Canale5, Martina cercherà di liberarsi di Beatriz il prima possibile. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la nuova arrivata non vorrà andarsene prima di essersi presa la sua vendetta personale contro la marchesina e le cose si complicheranno molto presto. Jimena prenderà subito in simpatia Beatriz e le due diventeranno non solo alleate ma amiche. Martina avrà paura che la sua nemica possa approfittare di questo nuovo legame, per rivelare il suo grande segreto.

Anticipazioni La Promessa: Martina ha un grande segreto

Martina trema. L’arrivo di Beatriz alla tenuta l’ha messa ko ma ha soprattutto messo in luce un particolare molto importante su di lei: nasconde un grande segreto. Sin dall’arrivo della ragazza a La Promessa, abbiamo sospettato che qualcosa di molto grave l’avesse spinta a lasciare la sua casa e a trovare rifugio da suo zio. Con il passare del tempo questo sospetto si era affievolito sino a quando ecco arrivare la conferma che la ragazza ha davvero qualcosa di cui non vuole parlare. Beatriz l’ha infatti raggiunta per prendersi la sua rivincita su qualcosa che Martina ha combinato tempo prima e che ha umiliato la nuova arrivata.

La Promessa Anticipazioni: Martina tenta di liberarsi di Beatriz

Nel corso delle prossime puntate, Martina cercherà di liberarsi di Beatriz e di farlo prima che la ragazza sveli il suo segreto. Prima di tutto le proporrà un patto per comprare il suo silenzio ma poi dovrà proprio sbarazzarsi di lei, cacciandola. Sì perché la nuova arrivata comincerà a prendere di mira Curro, cercando di corteggiarlo. A Martina, attratta dal giovane, darà ovviamente molto fastidio ma non cederà ai suoi ricatti.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Jimena e Beatriz amiche e alleate

Martina si renderà conto di avere le spalle al muro e di non poter uscire facilmente dalla brutta situazione in cui si è cacciata. Beatriz troverà infatti un’alleata alla tenuta, con cui stringerà un bel rapporto di amicizia. L’amica della nuova arrivata sarà Jimena, che sarà contentissima di conoscere Beatriz, con cui troverà immediatamente dei punti in comune. Le due capiranno di essere molto simili e questo rapporto potrebbe diventare molto pericoloso… e non solo per Martina.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 5 al 9 febbraio 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.