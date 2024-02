La Promessa Anticipazioni 5 febbraio 2024: Martina trema. Alla tenuta è arrivata la sua più grande nemica!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 5 febbraio 2024 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Martina sarà nei guai. Beatriz vuole vendicarsi di lei!

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda su Canale5 il 5 febbraio 2024, alle ore 16.40, Martina dovrà fare ricorso a tutta la sua calma, per affrontare la sua più grande rivale. Alla tenuta è arrivata Beatriz. La ragazza, che si spaccia per grande amica della marchesina, nasconde in realtà una grande sete di vendetta. Ma perché ce l’ha tanto con la cugina di Catalina e Manuel? Don Alonso non sarà per nulla contento di questa nuova ingombrante presenza a La Promessa. Aiuterà la nipote a cacciarla dalla sua casa? Martina farà in modo che la giovane torni a Madrid?

Anticipazioni La Promessa: Martina nei guai!

Per Martina è un periodo ricco di nervosismo. Dopo essere stata umiliata da Jimena, che sta spadroneggiando alla tenuta, la ragazza si è dovuta fare da parte e lasciare che la moglie di Manuel gestisse La Promessa. Per fortuna che c’è Curro a sostenerla. I due ragazzi si stanno facendo sempre più vicini e intimi ma qualcuno si insinuerà presto tra loro. Questo terzo incomodo sarà Beatriz, la nuova arrivata, che metterà nei guai Martina, con un segreto molto pericoloso, che potrebbe costringere la nipote di Don Alonso ad andarsene.

La Promessa Anticipazioni: Beatriz pronta a vendicarsi di Martina

Beatriz è arrivata alla tenuta con il preciso intento di vendicarsi di Martina. La ragazza rivelerà di essere una vecchia amica della marchesina e di averla voluta salutare, dopo mesi di lontananza. La realtà sarà però ben diversa. La nuova arrivata nasconderà una vera e propria sete di vendetta nei confronti della nipote di Don Alonso. Scopriremo che Martina ha combinato qualcosa in passato, che ha coinvolto pure Beatriz e che questo non solo ha ferito tantissimo la signorina di Madrid ma ha scatenato in lei una voglia matta di farla pagare alla sua rivale.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Don Alonso furioso per l’arrivo di Beatriz

Il segreto di Martina rimarrà tale ancora per un po’. La ragazza pregherà Beatriz di non dire nulla alla sua famiglia e di regolare i conti tra loro. La nuova arrivata picchierà però duro e metterà la Lujan in vero svantaggio. Arriverà persino a prendere di mira Curro, cercando di sedurlo, per avere finalmente la sua vendetta. L’atteggiamento ambiguo di Beatriz darà fastidio persino a Don Alonso, che non gradirà sin da principio una nuova presenza, non di famiglia, nella sua casa. Il marchese ha già troppe persone estranee a cui dover badare e un’altra inaspettata e sgradita non farà altro che farlo innervosire ancora di più.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.