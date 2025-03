La Promessa Anticipazioni 1° aprile 2025: Martina è sparita. Alla tenuta si scatena il panico!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 1° aprile 2025 su Rete4. Le anticipazioni ci rivelano che la fuga di Martina scatenerà il panico alla tenuta e Santos, spietato come non mai, insulterà la marchesina confessando cosa davvero pensa di lei.

Martina è sparita e nessuno da dov’è. Il mistero attanaglierà tutta la tenuta dei Lujàn nella puntata de La Promessa in onda il 1° aprile 2025. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Curro ha nascosto la marchesina in un luogo sicuro e che non ha alcuna intenzione di rivelare dove si trovi a nessuno. Il barone vuole salvare la ragazza dall’ira di Ayala e non la riporterà a casa sino a quando il conte non giurerà di non prendere più provvedimenti contro di lei. I marchesi così come tutti gli inquilini della grande villa nelle campagne spagnole saranno in ansia per la giovane. La sua fuga dal manicomio, inaspettata e sospetta, sta creando grande tensione. Anche nelle cucine ci sarà tanto fervore e i domestici spereranno di rivedere presto la dolce marchesina. L’unico a non essere di questo parere sarà Santos che insulterà la ragazza confessando di pensare che il fatto che sia scappata dimostri un disturbo mentale ben più grave di quello che si pensava.

La Promessa Anticipazioni: Curro ha salvato Martina

Curro è corso a salvare Martina. Il barone non poteva certo permettere che la sua amata continuasse a rimanere in manicomio, subendo terribili “cure” alla sua presunta pazzia. Il giovane non ha mai messo in dubbio l’innocenza della ragazza e ha capito sin da subito che il conte Ayala l’ha incastrata, condannandola a un destino infausto, come successo con la sua povera mamma Eugenia. Il ragazzo ha quindi raggiunto la marchesina e l’ha fatta fuggire dalla clinica, portandola poi in un posto sicuro e facendosi coprire le spalle da Manuel, l’unico a conoscenza del suo piano. Le cose sono andate come da lui sperate e ora Martina è in salvo e rimarrà nascosta sino a che alla tenuta non si saranno calmate le acque.

La Promessa Anticipazioni 1° aprile 2025: Curro nasconde Martina. Nessuno deve sapere dove si trovi

Curro ha nascosto Martina per impedire ad Ayala di minacciarla di nuovo. Il barone sa bene quanto il conte possa essere pericoloso e non rivelerà nulla a nessuno prima che le acque non si siano calmate. Per riportare la marchesina a casa e svelare cosa è successo, il nobile dovrà promettere di non agire più contro di lei. Curro si renderà conto che la fuga di Martina, inaspettata, ha scatenato molta preoccupazione nella sua famiglia e la tensione è alle stelle. Starà molto in guardia ma soprattutto ringrazierà Manuel, per lui un grande alleato e un vero amico.

Santos insulta Martina nella puntata de La Promessa

La fuga di Martina ha sconvolto tutta La Promessa. I marchesi sono preoccupati per la ragazza e vorrebbero sapere dove si trova mentre Ayala spera di non dover rivedere tutti i suoi piani. Anche nelle cucine ci sarà molta tensione. I domestici, affezionati a Martina, saranno preoccupati per lei. L’unico a vederla in maniera diversa sarà Santos. Il valletto confesserà di non avere alcun interesse per quello che è successo alla marchesina e rivelerà di pensare che quello che ha combinato sia la prova della sua pazzia e che anzi sia sintomo del fatto che il suo disturbo mentale sia più grave del previsto.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 31 marzo al 6 aprile 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.