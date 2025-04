La Promessa Anticipazioni 3 aprile 2025: Lope si allontana da Vera, ha troppa paura di soffrire!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 3 aprile 2025 su Rete4. Le anticipazioni ci rivelano che Lope confesserà a Vera di avere paura che la loro differenza sociale li separi per sempre mentre Catalina vorrà organizzare una cena romantica a sorpresa per Adriano.

Tra Vera e Lope ci sarà un altro allontanamento e stavolta per decisione del cuoco. Le anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda il 3 aprile 2025, alle ore 19.35 su Rete4, Lope rivelerà alla sua amata cameriera di avere molta paura che tra loro non possa funzionare a causa delle loro differenze sociali. Il ragazzo ammetterà di essere molto inquietato e di temere che la giovane possa stancarsi di lui e abbandonarlo. Vera gli giurerà amore eterno ma non riuscirà a convincerlo del tutto. Il cameriere avrà bisogno di tempo per pensarci ma intanto continuerà a portare avanti l’idea di riprendere il business delle marmellate insieme a Candela e Simona. I tre riceveranno il sostegno di Don Romulo ma non quello di Don Ricardo, preoccupato – e a ragione – che Don Lorenzo possa inferocirsi e prendere provvedimenti. Catalina e Adriano si calmeranno a fatica dopo l’umiliante serata passata a palazzo ma avranno modo di trovare un nuovo equilibrio, tanto da spingere la marchesina a organizzare una cena romantica con lui e a chiedere a Simona di aiutarla. Scopriamo insieme, nel dettaglio, cosa accadrà nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 3 aprile 2025: Lope ha paura che Vera lo abbandoni

Vera ha scoperto la vendetta di Santos e ha paura che sua madre torni all’attacco. La ragazza si confiderà con Lope, il quale sarà più spaventato di lei, per una ragione ancora più terribile. Il cuoco confesserà alla giovane di temere che la loro differenza di classe finisca per separarli per sempre. Avrà il terrore che lei, visto il grande divario di classe tra loro, in futuro possa stancarsi e lo abbandoni. Vera cercherà di calmarlo e gli confermerà il suo grande e sincero amore ma Lope non riuscirà a superare queste sue idee e le chiederà del tempo per riflettere.

La Promessa Anticipazioni: Don Romulo aiuta Lope, Candela e Simona

Lope, Candela e Simona non hanno gettato la spugna e sono pronti ad aiutare Virtudes a racimolare il denaro necessario per riabbracciare Adolfo e per avere il permesso, dai suoceri, di allevarlo da sola. I tre hanno pensato di rimettere in piedi il business delle marmellate e troveranno in Don Romulo un valido aiuto. Il maggiordomo prometterà loro di sostenerli mentre Don Ricardo sarà molto più guardingo. Avrà paura, e purtroppo a ragione, che si stiano mettendo nei guai e che Don Lorenzo si infuri con loro e si voglia vendicare.

Catalina organizza una cena romantica per Adriano nella puntata de La Promessa

Cruz ha umiliato Catalina e Adriano, rivelando a tutti che gli abiti eleganti che il giovane indossava, erano di Pelayo. La marchesina ha lasciato la festa in onore del ritorno di Manuel arrabbiata e risentita e come lei anche il mezzadro. I due ragazzi faranno fatica a calmarsi ma presto troveranno di nuovo il loro equilibrio, al sicuro nell’hangar. Catalina organizzerà una cena romantica per il suo innamorato e chiederà a Simona una mano. La giovane sarà contentissima di fare una sorpresa all’uomo che le ha fatto battere di nuovo il cuore.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.