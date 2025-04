La Promessa Anticipazioni 2 aprile 2025: Vera è una furia. Santos l'ha messa nei guai e potrebbe rifarlo!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 2 aprile 2025 su Rete4. Le anticipazioni ci rivelano che Vera scoprirà che è stato Santos a occuparsi degli inviti al tè di Margarita. La cameriera capirà che il valletto vuole ancora vendetta.

L’appuntamento con La Promessa continua il 2 aprile 2025. Le anticipazioni della Soap ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda su Rete4 alle ore 19.35, Petra confesserà a Vera che è stato Santos a occuparsi degli inviti al tè di Margarita. La ragazza capirà di dover stare molto attenta al giovane e di non potersi fidare in nessun modo di lui. L’ha messa in difficoltà una volta e potrebbe presto rifarlo. Intanto Cruz sarà molto felice per il ritorno di Manuel e non vorrà che nessuno guasti questo momento. Per questo organizzerà un concerto per festeggiare il suo rampollo ma anche per salutare Maria Antonia, in partenza.

La Promessa: Vera pungolata da sua madre

Vera è fuggita dalla sua casa per non subire un destino a lei sgradito. Pur di essere felice e indipendente, ha rinunciato alla ricchezza, agli agi e al suo titolo e ora vive sotto mentite spoglie, svolgendo il lavoro di cameriera per i marchesi di Lujàn. A La Promessa ha trovato persone care, che le dimostrano affetto e ha pure trovato l’amore in Lope, con cui si è riavvicinata ma con cui continuerà ad avere problemi. Nota negativa è stata l’arrivo di Santos, che l’ha presa di mira e che ha scoperto, tra i primi, il suo segreto. Il valletto si è dimostrato puntata dopo puntata subdolo, calcolatore e ossessivo e purtroppo la nostra Vera dovrà fare ancora i conti con la sua cattiveria.

La Promessa Anticipazioni 2 aprile 2025: Vera scopre che è stato Santos a mandare gli inviti

Vera ha incontrato sua madre, invitata inaspettatamente al tè di Margarita. La ragazza ha pregato la duchessa di dimenticarsi di lei e di non cercarla più, affinché possa vivere serena lontana dagli obblighi terribili che le impone la sua famiglia. La nobile ha lasciato la tenuta ma ora sa perfettamente dove si trovi sua figlia e presto tornerà a cercarla. Vera sarà molto preoccupata e cercherà di capire chi possa aver tramato alle sue spalle. Petra le confesserà di non aver ordito nessuno piano contro di lei e le dirà che a occuparsi degli inviti è stato Santos. La cameriera capirà tutto e comprenderà anche di doversi guardare le spalle più attentamente dal valletto, che le aveva promesso di non tormentarla più e invece è pronto a tutto pur di vendicarsi di lei.

Cruz vuole fare festa nella puntata de La Promessa

La fuga di Martina ha sconvolto la tenuta ma non tanto da impedire a Cruz di voler festeggiare il ritorno del suo adorato bambino. La marchesa ha un unico amore, i suoi figli, per cui farebbe di tutto… a suo modo e per salvare la loro ricchezza e il loro status. Nonostante la tensione accumulata nel tempo, la nobile vorrà organizzare un concerto in onore di Manuel ma anche per salutare come si deve la sua amica Maria Antonia in partenza. Ma qualcosa ci fa sospettare che i suoi piani non andranno come previsto.

