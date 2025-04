La Promessa Anticipazioni 4 aprile 2025: Cruz si scusa con Catalina. Pace fatta tra la marchesa e la sua figliastra?

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 4 aprile 2025 su Rete4. Le anticipazioni ci rivelano che Cruz chiederà scusa a Catalina ma quale sarà la risposta della marchesina?

Manuel riuscirà a convincere sua madre a fare un passo molto importante per la loro famiglia. Nella puntata de La Promessa in onda il 4 aprile 2025, alle ore 19.35 su Rete4, la marchesa accetterà di chiedere scusa a Catalina e si presenterà da lei nell’hangar. Le anticipazioni ci rivelano che la marchesina sarà contenta di questo gesto, accetterà le scuse e prometterà di tornare a palazzo e fare di tutto per (ri)costruire il loro rapporto. Intanto Curro continuerà a tenere Martina nascosta e non la riporterà a casa fino a quando Ayala non avrà promesso di non prendere altri provvedimenti contro la ragazza. La duchessa De Carril si ripresenterà alla tenuta e chiederà alla figlia di tornare a palazzo con lei. Vera gelerà di nuovo la madre e poi affronterà Santos accusandolo di aver giocato sporco. Il valletto negherà qualsiasi suo coinvolgimento. Don Lorenzo frenerà i piani di Lope, Simona e Candela e impedirà loro di rimettere in piedi il business delle marmellate. Candela non perderà le speranze e rivelerà ai suoi colleghi di avere una nuova idea per aiutare Virtudes e il nuovo parroco arrivato in paese farà a caso loro.

La Promessa Anticipazioni 4 aprile 2025: Video Riassunto

Guarda qui sotto il video riassunto dell'episodio de La Promessa del 4 aprile 2025 e poi leggi le anticipazioni complete della puntata della Soap in onda su Rete4.

Anticipazioni: Anticipazioni puntata del 4 aprile 2025

La Promessa Anticipazioni 4 aprile 2025: Cruz chiede perdono a Catalina

Quello che è accaduto alla sua cena di bentornato, ha turbato profondamente Manuel. Il ragazzo è molto deluso da sua madre e vorrà che tra lei e sua sorella le cose si risolvano una volta per tutte. Catalina è però stata chiara: vuole le scuse della sua matrigna e ha pure ragione a pretenderle. Il giovane marchese spingerà Cruz a chiedere scusa. Capito di dover fare quanto richiesto, la marchesa si presenterà nell’hangar e chiederà perdono. Catalina accetterà le scuse della matrigna e prometterà di tornare alla tenuta e di provare a ricucire il rapporto tra loro.

La Promessa: Curro proteggerà Martina a ogni costo

Curro ha salvato Martina e ha promesso di proteggerla e tenerla nascosta sino a quando non ci saranno più pericoli per lei. Il barone vuole ottenere una promessa solenne da parte di Ayala, che dovrà assicurare a tutti di non prendere altri provvedimenti sulla ragazza e dovrà giurare che non solo non la rimanderà in sanatorio ma nemmeno la denuncerà. Intanto la duchessa di Carril si ripresenterà alla tenuta e pregherà di nuovo la figlia di tornare con lei a casa. Vera gelerà la madre ancora una volta e la pregherà di non insistere e di lasciarla in pace, dimenticandosi di lei. La cameriera, furiosa, affronterà Santos e lo accuserà di aver giocato sporco, mettendola in difficoltà. Il valletto negherà di aver orchestrato un piano contro di lei ma capirà di essere stato ormai scoperto.

Candela sa come aiutare Virtudes nella puntata de La Promessa

Come Don Ricardo temeva, Don Lorenzo ha imposto a Lope, Simona e Candela di non occuparsi più del business delle marmellate. Il De La Mata giustificherà questa decisione rivelando di aver ricevuto grosse e fastidiose lamentele da parte dei militari e di non voler più rischiare figuracce. Candela non si perderà d’animo e informerà i suoi colleghi di aver trovato un altro modo per aiutare Virtudes. Parlerà loro del nuovo parroco arrivato in paese, a cui vorrebbe chiedere di assumere la figlia di Simona, affinché la giovane abbia finalmente la possibilità di racimolare il denaro che le serve per riprendersi Adolfo.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.