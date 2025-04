La Promessa Anticipazioni 6 aprile 2025: Martina torna a casa ma Ayala ha un altro folle piano contro di lei!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 6 aprile 2025 su Rete4. Le anticipazioni ci rivelano che Ayala prometterà di non rispedire Martina in manicomio e di non denunciarla. La ragazza tornerà alla tenuta ma scoprirà che il conte ha un altro folle piano per liberarsi di lei.

Ayala prometterà di non denunciare Martina e di non rimandarla in sanatorio ma la marchesina non sarà ancora in salvo. Nella puntata de La Promessa in onda il 6 aprile 2025, alle ore 19.35, la giovane figlia di Margarita tornerà a casa dopo aver ricevuto le rassicurazioni che aspettava. Peccato però che il conte abbia in serbo un’altra brutta sorpresa per lei. Petra avrà in mano le prove per incriminare Santos ma le userà contro di lui? Cruz sarà ancora molto nervosa per quello che sta succedendo e dopo essere venuta a conoscenza di una notizia sconvolgente riferita da Don Lorenzo, deciderà di annullare il concerto in onore di Manuel. Ma cosa le confiderà il De La Mata? Abbiamo un sospetto che ora vi riveliamo.

La Promessa Anticipazioni: Don Lorenzo fa una scottante confessione a Cruz

Cruz ha chiesto scusa a Catalina e la ragazza ha deciso di perdonare la matrigna e di tornare alla tenuta, anche se purtroppo Adriano l'ha lasciata a causa di questa scelta. La marchesa crede di avere di nuovo tutto sotto controllo e di aver pure sistemato le cose con Don Alonso e con Manuel, felici del ritorno di Catalina. Ma la nobile dovrà affrontare una rivelazione sconvolgente, che la farà infuriare come mai prima. A darle la brutta notizia sarà Don Lorenzo e temiamo che il De La Mata le riferisca del bacio tra suo marito e Maria Antonia. È certo che sarà il “padre” di Curro a dire tutto a Cruz e crediamo sia questo il mondo. Quello che è sicuro è che il concerto in onore di Manuel e per salutare Maria Antonia verrà annullato e che il cielo sopra la tenuta dei Lujàn si farà nero.

La Promessa Anticipazioni 6 aprile 2025: Ayala gela Martina e Margarita

Curro ha promesso di tenere Martina al sicuro ma finalmente la marchesina potrà tornare a casa. Il conte ha giurato a Margarita che non procederà contro sua figlia, non la manderà in sanatorio e non la denuncerà alla Guardia Civile. Peccato che il nobile abbia altro in mente e che lo comunichi solo una volta che la giovane avrà fatto rientro alla tenuta. Vi anticipiamo che Ignacio confesserà di aver deciso di spedire la nipote di Cruz in convento e non procederà solo se lei prometterà di dare la sua benedizione alle sue nozze con la madre.

Petra metterà Santos nei guai? Ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

Vera ha scoperto da Petra che è stato Santos a mandare gli inviti al tè di Margarita e ovviamente ha compreso di essere stata messa in difficoltà dal valletto. La ragazza vorrebbe vendicarsi ma il giovane continuerà a dirsi innocente. Solo la governante avrà in mano le prove per incriminarlo e sappiamo quanto Petra possa essere pericolosa. Ma vorrà davvero “denunciare” il figlio di Don Ricardo oppure si servirà di lui per qualche altro suo subdolo piano?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 31 marzo al 6 aprile 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.