La Promessa Anticipazioni 5 aprile 2025: Catalina perdona Cruz ma perde Adriano!

Vediamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 5 aprile 2025 su Rete4. Le anticipazioni ci rivelano che dopo la scelta di Catalina di tornare a palazzo, Adriano deciderà di troncare la loro relazione.

Catalina ha deciso di accettare le scuse di Cruz ma pagherà cara questa sua scelta. Le anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda il 5 aprile 2025, alle ore 19.35 su Rete4, Adriano lascerà la marchesina; il ragazzo confesserà di non poter sopportare che la sua famiglia lo umilii un'altra volta. Catalina dovrà rinunciare all’amore e si lascerà andare alle lacrime sulle spalle di suo fratello, pronto a starle vicino. Intanto Vera confiderà a Lope tutte le sue paure e i due si ravvicineranno. Jana e Maria saranno costrette a lasciare la grotta per tornare a lavoro e Pia sarà molto spaventata dal rimanere da sola. Virtudes tornerà a casa dopo una breve visita a suo figlio ma porterà con sé brutte notizie. La giovane rivelerà che i suoi suoceri e Adolfo sono spariti.

La Promessa Anticipazioni 5 aprile 2025: Adriano lascia Catalina

Cruz ha chiesto scusa a Catalina e la marchesina, ottenuto quanto desiderato, ha accolto le sue scuse e ha deciso di tornare a vivere a palazzo. La sua scelta avrà però delle grosse ripercussioni sulla sua vita amorosa. Scosso da quanto successo alla serata di bentornato e ancora molto arrabbiato per essere stato vilmente umiliato, Adriano le rivelerà di volerla lasciare. Il mezzadro sarà convinto che tra di loro non possa funzionare e che la loro differenza sociale sarà sempre un problema; Cruz e tutta la famiglia non lo accetteranno mai e lui non si lascerà mettere di nuovo in imbarazzo. Catalina sarà costretta a dirgli addio, visto che il giovane sarà irremovibile.

La Promessa Anticipazioni: Jana e Maria lasciano Pia da sola

Vera ha affrontato Santos e lo ha accusato di aver giocato sporco. Il valletto ha continuato a dichiararsi innocente ma presto potrebbe pagare per le sue malefatte. La cameriera si confiderà con Lope a cui rivelerà tutte le sue preoccupazioni. Questo momento di vicinanza aiuterà i due ragazzi a farsi più vicini e darà speranza alla loro relazione. Intanto Jana e Maria dovranno tornare alla tenuta e saranno costrette a lasciare Pia da sola nella grotta. La cameriera sarà terrorizzata dall’idea di dover affrontare altri lunghi giorni isolata nel nascondiglio che la sta proteggendo da Don Gregorio.

Virtudes spaventata, Adolfo è sparito! Ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

Don Lorenzo ha impedito a Lope, Simona e Candela di continuare la vendita delle marmellate ma Candela, che non si è persa un attimo d’animo, ha proposto a tutti una soluzione: chiedere al nuovo parroco di assumere Virtudes. La cuoca sarà convinta di aver trovato un modo per portare Adolfo da sua madre ma la figlia di Simona avrà agghiaccianti novità da raccontare. Tornata da una breve visita al suo bambino, la giovane confesserà che dei suoi suoceri e di suo figlio non ha più trovato traccia. I tre sono spariti nel nulla. Cosa starà succedendo?

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.