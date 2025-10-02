La Promessa Anticipazioni 3 ottobre 2025: Manuel e Jana si sposano di nuovo!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 3 ottobre 2025. Ecco le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap di Rete4.

Nella puntata de La Promessa in onda il 3 ottobre 2025, alle ore 19.50 su Rete 4, Jana e Manuel saranno protagonisti di una nuova cerimonia di matrimonio. Ma come è possibile che due ragazzi, che sono già sposati, si ritrovino a dichiararsi ancora amore eterno? Il tutto succederà grazie ad Antonio e Nica, i due anziani che hanno soccorso i giovani e hanno impedito che loro passassero la notte in mezzo al bosco e in mezzo ai pericoli che questo posto nasconde. Ma vediamo nel dettaglio cosa accadrà nell’episodio della Soap, che intanto in Spagna è stata rinnovata per un’altra stagione che partirà il prossimo anno.

La Promessa Anticipazioni: Don Alonso e Cruz devono difendersi dallo scandalo

Prima di parlare di Jana e Manuel e del loro matrimonio, torniamo a raccontare di quanto Cruz e suo marito siano tesi. La colpa è di un articolo scandalistico uscito su un giornale del paese che ha rivelato a tutta la Spagna e quindi anche al re, che l’erede del casato di Lujàn ha sposato una cameriera. Don Alonso e sua moglie dovranno trovare al più presto un modo per giustificare queste nozze improvvise e soprattutto con una ragazza di così umili origini. E sì, perché sarà chiarissimo a tutti i lettori che la giovane Jana non faccia parte dell'élite spagnola e che quindi i marchesi abbiano dato in sposo il loro figlio a una donna qualunque. Questo provocherà un vero e proprio tormento per i padroni della tenuta che rischieranno e purtroppo succederà, di perdere un affare molto importante per ristabilire le finanze della loro casa.

Jana e Manuel si sposano di nuovo, ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 3 ottobre 2025

Jana e Manuel sono stati salvati da due anziani, Antonio e Nica. La coppia si è rivelata dolcissima e molto affiatata; i due hanno raccontato ai giovani di non aver mai potuto avere figli e di averli tanto desiderati ma di non aver perso, nonostante questo, il loro affiatamento. I novelli sposi hanno passato la notte a casa loro, sono stati coccolati come fossero di famiglia e hanno avuto anche modo di parlare più approfonditamente delle loro vite. I giovani marchesi si lasceranno convincere a sposarsi un’altra volta, con una cerimonia più delicata e più intima davanti ai loro salvatori che saranno felicissimi di assistere.

La Promessa Anticipazioni: un matrimonio e un altro mistero alla tenuta

Jana e Manuel si sposeranno di nuovo davanti ad Antonio e Nica o meglio si scambieranno le loro promesse davanti a due persone umili e sinceramente affezionate a loro, nonostante li conoscono da pochissimo tempo. I due giovani avranno quindi modo di dichiararsi il loro amore con molta più sincerità rispetto a quanto successo durante il loro reale matrimonio e ne saranno davvero contenti. Sarà dopo questo evento che, sistemata la macchina, riprenderanno la loro luna di miele con un altro spirito. Intanto alla tenuta Lope, Marcelo, Teresa e Vera scopriranno una novità sulla camera nascosta che hanno appena aperto e che sembra rivelare dei segreti molto scottanti.

Foto Credit: © RTVE

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica nell'access prime time di Rete 4.