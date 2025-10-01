La Promessa Anticipazioni 2 ottobre 2025: Che guaio per i Lujàn, qualcuno ha tradito Cruz e Alonso!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 2 ottobre 2025 vedremo Don Alonso molto preoccupato che lo scandalo gli faccia perdere il suo importante affare. I Lujàn rischiano la bancarotta? Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap di Rete4.

Guai in vista per la famiglia Lujàn e stavolta non sarà per nulla semplice risolvere le cose. Nella puntata de La Promessa in onda il 2 ottobre 2025, alle ore 19.50 su Rete4, Don Alonso sarà molto preoccupato per il suo imminente affare, che potrebbe saltare a causa dell’articolo scandalistico, uscito sui giornali, che ha rivelato che Manuel ha sposato una cameriera. Il nobile sa che simili violazioni sono un vero e proprio boomerang e che il re, già particolarmente infastidito dalle azioni dei marchesi, finirà per non sostenerlo più e per abbandonarlo alla sua sorte. Ma chi ha diffuso le notizie sul matrimonio dei due giovani e ha quindi messo in difficoltà tutti alla tenuta?

La Promessa Anticipazioni: Don Alonso preoccupato per lo scandalo

Cruz è inviperita contro suo marito e dovrà ammettere che il marchese ha proprio ragione ad avere paura che lo scandalo finisca per creare dei problemi economici alla loro famiglia. Il matrimonio di Manuel con una cameriera non è grave soltanto per una questione di reputazione, ma anche perché finirà per fare scatenare lo scandalo e il re contro di loro. Per un nobile non è mai semplice sposare qualcuno che non faccia parte del proprio ceto sociale e del proprio rango ma Manuel ha insistito talmente tanto che per i marchesi è stato impossibile impedirgli le nozze, tra l’altro anticipate rispetto al previsto. E l'evento è arrivato nel momento meno opportuno o meglio le notizie sono trapelate quando non avrebbero dovuto essere diffuse. Don Alonso ha infatti in ballo un’importante affare che rischia di sfumare a causa dei giornali.

Chi ha tradito i marchesi? Ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa del 2 ottobre 2025

Alonso sarà molto preoccupato che lo scandalo finisca per impedirgli di stringere il danaroso accordo che salverebbe la tenuta e che eviterebbe la crisi economica della famiglia Lujàn. Sappiamo che i marchesi non se la passano ancora del tutto bene e per riprendersi dalle difficoltà economiche affrontate in questi anni, Alonso e sua moglie hanno dovuto trovare 1000 soluzioni. Nessuna di queste ha risolto del tutto la situazione, ma il nobile ha sperato con tutte le forze che un nuovo accordo economico potesse finalmente riportare la pace in famiglia. Ma come detto, le cose sono andate purtroppo male ed è chiaro che qualcuno abbia voluto sabotarli dall’interno. Chi ha fatto trapelare le notizie delle nozze tra Manuel e Jana, è qualcuno che vive alla tenuta e che ha potuto addirittura scattare delle foto

La Promessa Anticipazioni: Cruz sospetta di Leocadia

Tra i marchesi serpeggia una domanda molto importante: chi ha messo in giro le notizie sulle nozze di Jana e Manuel? Per i nobili sarà chiaro che chiunque sia stato abbia voluto distruggerli e abbia fatto in modo che su di loro calasse un vero e proprio sipario. È chiaro che il re e i nobili si schiereranno contro i marchesi e giudicheranno sbagliata la scelta di Cruz e di Don Alonso di far sposare il loro erede con una donna umile, come è successo, quindi nessuno darà più credito al marchese e non ci sarà nessun tipo di accordo economico con nessuno. Cruz comincerà a sospettare che a volere tutto questo sia stata Leocadia. La sua nemica numero uno ha tutti i motivi per volerla rovinare, visto che vuole vendicarsi di quello che è successo tra loro in passato e del fatto che la marchesa abbia addirittura tentato di ucciderla. Ma sarà stata davvero lei oppure dietro a quanto sta succedendo ci sarà la mano di qualcun altro?

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica nell'access prime time di Rete 4.