La Promessa Anticipazioni 28 settembre 2025: Manuel e Jana in luna di miele... ma è un disastro!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 28 settembre 2025 su Rete4. Ecco le anticipazioni complete dell'episodio della Soap.

Manuel ha deciso di allontanarsi per un po’ da casa e da sua madre, che non smette di tormentare sua moglie. E così nella puntata de La Promessa in onda il 28 settembre 2025, alle ore 19.40 su Rete4, vedremo i novelli sposi alle prese con il loro viaggio di nozze, che si è rivelato sin da subito complicato. Tutto questo perché l’auto con cui sono partiti ha mostrato cedimenti sin dall’inizio e si fermerà in mezzo al nulla, in un orario molto poco rassicurante. Il calar della notte si avvicinerà inesorabile e nonostante l’impegno del marchesino per farla ripartire, marito e moglie si troveranno costretti a dormire all’aria aperta, in mezzo al bosco e ai pericoli che esso nasconde… o forse no! Ecco nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa: Catalina a riposo forzato, Manuel parte in luna di miele

Manuel e Jana si sono sposati e sono felici di aver raggiunto questo loro obiettivo anzi un loro sogno. Il marchesino è anche contento di aver “risolto” un problema con Catalina e di sapere che la sorella non lascerà la tenuta ancora per un po’. Sì perché la ragazza ha avuto una preoccupante emorragia e il medico l’ha messa a riposo, rivelando che aspetta dei gemelli e che la sua gravidanza è per questo più a rischio e delicata del previsto. Contento di potersi godere la compagnia di Catalina ancora per un po’ e ovviamente rinfrancato dall’idea che starà bene, Manuel ha deciso di prendersi una piccola pausa insieme alla sua neo sposa. Lui e Jana hanno bisogno di tempo da passare da soli, soprattutto perché Cruz non smette di tormentarli.

La Promessa Anticipazioni 28 settembre 2025: Jana e Manuel in luna di miele ma…

Manuel ha proposto a Jana di passare qualche giorno lontani dalla tenuta soprattutto dopo aver visto che sua madre non ha alcuna intenzione di accettare, come lui vorrebbe, sua nuora. Il ragazzo ignora che subito dopo il sì, la marchesa ha minacciato di morte Jana e che quest’ultima non gli ha detto nulla per evitare di creare ancora più astio. Il marchesino si è però e comunque accorto che le cose non vanno e che la sua mamma perderà il pelo ma non il vizio, come il lupo. Ed ecco che la luna di miele si è rivelata la soluzione unica a questo problema. Ma sin dai primi km fatti con la loro macchina, gli sposini si sono resi conto che la vettura ha dei problemi. E mentre stanno attraversando uno dei boschi sulla strada per la Spagna del nord, meta del loro viaggio, l’automobile si fermerà, costringendo Manuel a spremersi le meningi e a usare tutte le sue conoscenze meccaniche per farla ripartire… ma tutto sarà vano.

La Promessa Anticipazioni: Manuel e Jana rischiano grosso

Manuel non riuscirà ad aggiustare l’auto e piano piano calerà la sera. Jana e suo marito avranno molta paura di dover passare la notte all’addiaccio ma soprattutto esposti ai pericoli che un bosco nasconde al calar del sole. Sarà allora che un uomo armato di fucile sbucherà dagli alberi e traumatizzerà i due. Per fortuna il pericolo che sembrerà rappresenterà sarà solo un’impressione e il contadino si rivelerà invece uno dei più preziosi alleati dei due innamorati.

Foto Credit: © RTVE

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 28 settembre al 4 ottobre 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica nell'access prime time di Rete 4.